Płatności za parkingi w aplikacji PeoPay Banku Pekao

Łukasz Szewczyk

• Aplikacja PeoPay Banku Pekao została wzbogacona o kolejną usługę.

• Użytkownicy mogą zapłacić za parkowanie samochodu w strefach płatnego parkowania oraz na parkingach prywatnych w prawie 90 miastach

w całej Polsce.

- mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.Korzystanie z usługi płatności za parkowanie jest bardzo proste. W trosce o komfort użytkowników Bank Pekao skorzystał z innowacyjnych narzędzi technologicznych firmy partnerskiej SkyCash Poland S.A., która od 2010 r. aktywnie uczestniczy w rozwoju branży FINTECH. Dzięki ich mechanizmom, korzystanie z mobiParkingu w aplikacji PeoPay jest niezwykle łatwe. Wystarczy zalogować się do aplikacji PeoPay, podać dane pojazdu i rachunek, z którego będą pobierane opłaty. Zaparkowany pojazd wystarczy oznaczyć darmową naklejką "mobiParking" dostępną w wybranym oddziale banku, do pobrania w sieci lub napisać odręcznie "mobiParking".Na koniec 2021 r. PeoPay łącznie z PeoPay KIDS - szybko rozwijającą się odnogą aplikacji PeoPay przeznaczoną dla dzieci do 13 roku życia - miał 2,04 mln aktywnych użytkowników. Blisko 60 tys. najmłodszych klientów Banku Pekao zgromadziło niemal 50 mln zł depozytów, a około 90 proc. z nich ma karty płatnicze.