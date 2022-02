Właściciel T-Mobile ujednolica globalny branding. Nowy kurs na przyszłość

Łukasz Szewczyk

• Grupa Deutsche Telekom ujednolica globalny branding i pozycjonowanie, aby podkreślić kurs obrany na przyszłość oraz strategię budowy wiodącego, cyfrowego operatora telekomunikacyjnego.

Grupa Deutsche Telekom, której częścią jest T‑Mobile Polska, dostosowuje identyfikację marki do swojej strategii wiodącego cyfrowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. W ramach międzynarodowego pozycjonowania firma będzie koncentrować się na obecności w przestrzeni cyfrowej, zrównoważonych działaniach i jedności społecznej. Dzięki temu podejściu Deutsche Telekom chce tworzyć spójne, jednolite doświadczenie marki na całym świecie.Aby podkreślić podejście skupione na jednej marce, Deutsche Telekom wprowadza nowe logo Grupy, koncentrując silniej uwagę wokół samego "T". Ponadto w ramach nowej architektury mocniej podkreślona i bardziej przejrzysta będzie rola magenty. Skojarzona z kolorem nazwa marki w przyszłości ustrukturyzuje portfolio produktów we wszystkich krajach.- powiedział Ulrich Klenke, Chief Brand Officer w Deutsche Telekom. -W ramach strategii jednej marki Deutsche Telekom będzie używać nowego logo Grupy docelowo we wszystkich spółkach działających pod brandem "T" w różnych krajach. W formie 1-T-1 (cyfra-T-cyfra) logo stanowi podstawę przejrzystej architektury marki, a samo "T" staje się bardziej kompaktowe. Aby uzyskać ten efekt, firma zoptymalizowała krzywizny i wzmocniła górę, środek oraz dół logotypu. Ponadto nowy projekt przełoży się na uproszczenie użytkowania identyfikacji wizualnej i poprawę świadomości klientów we wszystkich cyfrowych i fizycznych punktach styku.Dodatkowo "T" otrzyma bardziej znaczącą rolę w komunikacji brandu i znajdzie się w jej centrum, co umożliwi lepsze wkomponowanie w różnorodne konteksty. Nowe logo zaznacza aktualny kierunek pozycjonowania marki, stanowiąc zarazem symbol cyfrowego optymizmu. Przyjęty przez Deutsche Telekom cel został ujęty w haśle "Nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy nie będą połączeni" ("We won't stop until everyone is connected").- dodał Ulrich Klenke. -Magenta, czyli barwa marki, pozostanie wyróżnikiem dla jej klientów. Ma to związek z ogromną rozpoznawalnością koloru względem brandu - niewiele firm na świecie kojarzy się konsumentom tak silnie z obraną przez nie barwą korporacyjną.- tłumaczy Ulrich Klenke. -- dodaje.W połączeniu z płynnym, nowoczesnym designem marki, który Deutsche Telekom wprowadziło w 2020 roku, zmiana ta akcentuje globalny charakter i widoczność brandu. -- dodał Ulrich Klenke.Po raz pierwszy Deutsche Telekom wykorzysta nowe logo podczas jednego z ważniejszych wydarzeń w świecie technologii, czyli Mobile World Congress, który odbędzie się w dniach 28 lutego - 3 marca w Barcelonie. Zmiana zostanie sfinalizowana we wszystkich krajach w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat w sposób zoptymalizowany pod kątem kosztów, a także wykorzystywanych zasobów. W pierwszej kolejności firma wprowadzi zmiany w kanałach cyfrowych, w obrębie kampanii komunikacyjnych oraz sponsoringu. Następnym etapem będą modyfikacje w fizycznej przestrzeni, uwzględniającej budynki i sklepy. Strategiczne fundamenty nowej prezentacji marki zostały opracowane przez Group Brand Management w Deutsche Telekom. Ich wdrożenie obejmuje wszystkie istotne obszary w Grupie i zostało zaplanowane we współpracy z MetaDesign z Dusseldorfu.