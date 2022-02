Nowa usługa "Zapłać z T-Mobile" za bilety komunikacji miejskiej w SkyCash

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile wprowadza nową metodę płatności - "Zapłać z T‑Mobile"

• W ramach usługi użytkownicy mogą płacić za bilety komunikacji miejskiej (a już wkrótce również za parkingi) w SkyCash bezpośrednio z poziomu rachunku telefonicznego.

T‑Mobile wprowadza nowe rozwiązanie dla klientów abonamentowych - usługę "Zapłać z T‑Mobile". Dzięki niej klienci operatora mogą zakupić w aplikacji SkyCash e-bilety w ponad 69 miastach, e-prasę, dostęp do filmów w CDA Premium, a także aplikacje w popularnych sklepach takich jak Google Play, App Store czy Microsoft. AAby skorzystać z usługi "Zapłać z T‑Mobile", należy przy wyborze formy płatności kliknąć w przycisk o treści "Skorzystaj z płatności przez operatora T‑Mobile". Dzięki "Zapłać z T-Mobile" do zrobienia zakupów przez internet potrzebne będzie jedynie numer telefonu na abonament oraz potwierdzenie kodem PIN dokonanej transakcji. Po dokonaniu zakupu użytkownik otrzyma SMS z informacją, co kupił i w jakiej cenie oraz dane kontaktowe sklepu lub aplikacji. Pozwoli to użytkownikom dokonywać bezpiecznych metod płatności, bo nie będą musieli podpinać nigdzie swojej karty płatniczej.Partnerami T‑Mobile są Digital Virgo, dostawca usług Direct Carrier Billing, oraz SkyCash, największa w Polsce platforma usług mobilnych.