TV Smart z Internetem światłowodowym, Netflixem oraz Wi-Fi 6 od Vectry

Łukasz Szewczyk

• Vectra stawia na dostarczanie najlepszej rozrywki dla wszystkich

• Operator wystartował z ogólnopolska akcją promującą zalety Internetu światłowodowego z inteligentnym Wi-Fi 6, usługi TV Smart, jak również pakiety z Netflix

Vectra wprowadziła do swojej oferty router Wi-Fi z inteligentnym Wi-Fi 6, który zapewnia zasięg w całym domu, wyższe prędkości transferu (nawet do 1,2 Gb/s) oraz możliwość podłączenia wielu urządzeń jednocześnie, jak również oszczędność energii - a to wszystko w cenie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy użytkowania.W ramach rozpoczynającej się kampanii na użytkowników czeka również pakiet łączący Internet światłowodowy z usługą TV Smart - w promocyjnej cenie od 69,99 zł miesięcznie. Rozrywka skrojona na miarę indywidualnych potrzeb użytkownika to idea, która stoi za stworzeniem TV Smart. Łączy ona w sobie zalety tradycyjnej telewizji z bogactwem możliwości jakie daje Internet. Usługa to dostęp zarówno do linearnych kanałów telewizyjnych (również w rozdzielczości 4K), obszernej oferty VOD, usług streamingowych, muzycznych oraz innych aplikacji czy usług dostępnych w sklepie Google Play.- tłumaczy Michał Bartkowiak, Prezes Zarządu Vectra S.A.Vectra chcąc zapewnić swoim klientom nieograniczony wybór treści oraz rozrywkę, oferuje im pakiety z Netflix. Ten popularny serwis rozrywkowy oferuje szeroki wybór ulubionych seriali, filmów, programów dokumentalnych, w tym takich produkcji, jak "Wiedźmin", "Stranger Things" czy "Dom z papieru". Obecnie dostępny w pakiecie z Internetem światłowodowym (600 Mb/s i pakietem telewizyjnym Stalowym na TV Smart 4K BOX w promocyjnej cenie 49,99 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy.