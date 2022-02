Nowy abonament grupowy w Virgin Mobile z 50 GB

Łukasz Szewczyk

• Virgin Mobile wprowadza na rynek odświeżoną ofertę abonamentu grupowego.

• Od teraz, klienci otrzymają aż 50 GB danych w cenie od 20 zł za każdy kolejny numer.

W ofercie Virgin Mobiledostępna jest nowa odsłona abonamentu grupowego. Oferta pozwala na stworzenie grupy od dwóch do pięciu numerów. Koszt abonamentu dla pierwszego użytkownika wynosi 40 zł, a następni członkowie grupy zapłacą za swój abonament 20 zł. W ramach usługi każdy użytkownik otrzyma nielimitowane rozmowy oraz wiadomości, a także pakiet danych w postaci 50 GB - w tym 5,57 GB w roamingu w Strefie Euro.Aby skorzystać z promocji grupowej, należ stworzyć grupę z nowych numerów w Virgin Mobile, przenieść do grupy numer od innego operatora, przenieść do grupy numer z oferty na kartę Virgin Mobile, przenieść do grupy numer z oferty abonamentowej Virgin Mobile zawartej na czas nieokreślony.Oferta łączy się z promocją "Bonus na start - 3 miesiące za darmo". Oznacza to, że dodatkowo klienci w momencie aktywacji usługi otrzymają trzy miesiące darmowego abonamentu dla wszystkich członków grupy.Klienci mogą również połączyć dwie oferty abonamentu grupowego i stworzyć grupę odpowiadającą ich potrzebom. Dostępna jest zarówno wspomniana oferta z 50 GB, jak i plan taryfowy z 30 GB w cenie 15 zł za każdy kolejny numer. Jest to rozwiązanie dla osób, dla których taka liczba danych będzie wystarczająca.Umowę można zawrzeć podczas wizyty kuriera po uprzednim złożeniu zamówienia na stronie virginmobile.pl lub poprzez kontakt z konsultantem Biura Obsługi Klienta oraz w punktach sprzedaży operatora, których pełna lista dostępna jest na stronie internetowej operatora.Czas trwania kontraktu to 24 miesiące. Opłaty uwzględniają rabaty 5 zł za udzielenie zgody na otrzymywanie e-faktury i 5 zł za udzielenie zgód marketingowych.