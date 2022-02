Dobry koniec roku UPC Polska. Wzrost do prawie 1,57 mln abonentów

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska w czwartym kwartale 2021 roku zwiększa bazę abonentów

Na koniec grudnia 2021 roku z usługi sieci UPC Polska korzystało ponad, co oznaczaw minionym kwartale. Do 3,346 mln wrosła sprzedaż usług cyfrowych (RGU). W zasięgu sieci UPC Polska znajduje się obecnie ponad 3,703 mln mieszkań.Łącznie, co oznacza wzrost o 24,3 tys. w ujęciu kwartalnym). Z, co oznacza, że w minionym kwartale liczba abonentów zwiększyła się o 24,9 tys. abonentów.Z kolei z, co oznacza spadek o 10,1 tys. abonentów w ujęciu kwartalnym. Natomiast z, co oznacza wzrost o 5,2 tys, w ujęciu kwartalnym.Przychody firmy wzrosły o 3,5 proc. -- komentuje Robert Redeleanu, CEO UPC Polska