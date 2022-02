Orange Polska obniża ceny połączeń na Ukrainę

Łukasz Szewczyk

• W tym wyjątkowo trudnym dla Ukrainy czasie Orange Polska i nju mobile od 25 lutego 2022 roku obniżają ceny połączeń międzynarodowych z Polski na Ukrainę o ponad 80%.

Obniżka do 29 groszy za minutę, czyli do stawki jak za połączenie krajowe, dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Chodzi zarówno o oferty na kartę jak i abonament. Z tańszych rozmów można korzystać do 10 marca.Dla użytkowników Orange Flex przygotowano pakiet rozmów międzynarodowych na Ukrainę: 100 minut na 30 dni za 0 zł. Wystarczy wpisać kod UKRAINA w polu kody promocyjne w swojej aplikacji Flex, by odebrać bezpłatny pakiet. W Orange Flex w każdym z pakietów social pass jest darmowy. Daje on możliwość korzystania z komunikatorów bez limitu GB, za darmo. W skład social pass wchodzą m.in. WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook, Telegram, Twitter.