Łukasz Szewczyk

Play wspiera obywateli Ukrainy. Darmowe minuty i pakiety GB

• W związku z dzisiejszymi wydarzeniami Play okazuje solidarność i wsparcie w tej bezprecedensowej sytuacji.

Sieć Play chcąc zapewnić wszystkim obywatelom Ukrainy możliwość kontaktu z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji, tak istotny w obecnym czasie, wdraża następujące rozwiązania:

• operator przyznaje 120 darmowych minut na połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) oraz 10 GB do wykorzystania w Polsce dla klientów Play na Kartę - o sposobie aktywacji pakietu operator będzie informować dedykowaną komunikacją

• dla wszystkich klientów obniża o ponad 80% z 29 gr/min na 5 gr/min stawkę za połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) aktywowaną przez klienta szybkim kodem USSD *111*201*1#



Pakiety można łączyć. Szczegóły ofert znajdą się na dedykowanej stronie internetowej w języku polskim, jak i ukraińskim.