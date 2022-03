Orange Polska zbuduje rdzeniową sieć 5G z Ericssonem

Łukasz Szewczyk

• Orange zapowiada rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dedykowanej sieci rdzeniowej do potrzeb nowej generacji rozwiązań mobilnych.

• Operator zdecydował się na rozwiązanie dostarczane przez firmę Ericsson.

- mówi Piotr Jaworski, członek zarządu ds. sieci i technologii w Orange Polska.Sieć 5G wykorzystująca dedykowane rozwiązania rdzeniowe 5G SA (Stand Alone) przyniesie szybszy transfer danych dla użytkownika końcowego i mniejsze opóźnienia. W rozwiązaniach dla firm pozwoli zaspokoić potrzebę elastycznej, skalowalnej, niezawodnej i bezpiecznej łączności do zastosowań w czasie rzeczywistym. Dzięki jej możliwościom będzie można wirtualnie podzielić sieć Orange 5G (tworząc dedykowane instancje, tzw. "slicing sieci"), priorytetyzować określone fragmenty dla zabezpieczenia krytycznych zastosowań lub konkretnych potrzeb i oferować różne poziomy jakości i bezpieczeństwa. Rozwiązania 5G SA z wirtualnym dzieleniem sieci (slicing) pozwolą też na rozwijanie oferty mobilnych rozwiązań sieci prywatnych. Już dziś Orange Polska posiada na polskim rynku unikatowe doświadczenie w tym zakresie, jako operator trzech pierwszych w pełni operacyjnych prywatnych sieci 5G u klientów. Wdrożenie umożliwi również dalszy rozwój usług Internetu Rzeczy, i zbudowanie nowych usług dla biznesu, w pełni wykorzystujących możliwości nowej sieci.- powiedział Martin Mellor, szef Ericsson w Polsce.Umowa została podpisana na pięć lat. Wybrane przez Orange rozwiązanie wykorzystuje w pełni mechanizmy chmurowe i jest rozwiązaniem wielosystemowym. Oznacza to, że technologie radiowe 4GLTE, 5G w trybie Non-Stand Alone i 5G w trybie Stand Alone są obsługiwane przez tą samą sieć rdzeniową, zapewniając wysoką wydajność i niskie zużycie energii. Rozwiązanie 5G SA Ericssona jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym, pozwalającym na elastyczną rozbudowę sieci również z wykorzystaniem architektury sieci rozdystrybuowanych do węzłów brzegowych (Edge).