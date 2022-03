Łukasz Szewczyk

• We wtorek (8 marca 2022 roku) sieć Plus rusza z nową promocją

• W jej ramach klienci będą mogli otrzymać abonament głosowy za 1 zł nawet przez cały rok.

• Oferta będzie dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm.

Kolejne abonamenty w Plusie za 1 zł nawet przez cały rok

Nowa promocja jest rozwiązaniem dla rodzin oraz małych firm. Wybierając ofertę Plusa, klient zapłaci pełną kwotę abonamentu wyłącznie za pierwszą kartę, a za pozostałe - symboliczną złotówkę i to nawet przez cały rok.Aby skorzystać z promocji należy posiadać lub kupić abonament za minimum 44,90 zł/mies. i dobrać kolejny abonament za minimum 55 zł/mies. Wybierając ofertę:• ze smartfonem - klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 12 miesięcy,• bez smartfona - klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.Po 12 lub 6 miesiącach na klienta czeka kolejny rabat na abonament - minus 25 zł w ramach programu smartDOM i zamiast 55 zł będzie płacił tylko 30 zł aż do końca umowy.W przypadku firm, promocja wygląda bardzo podobnie. Abonamentem bazowym jest w tym przypadku kwota minimum 39 zł/mies. (netto), do której wystarczy dobrać kolejny, za minimum 45 zł/mies. (netto). Wybierając ofertę:• ze smartfonem - klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 12 miesięcy,• bez smartfona - klient otrzymuje abonament za 1 zł przez 6 miesięcy.Na klientów biznesowych, po skończeniu okresu promocyjnego - 6 lub 12 m-cy - również czekał będzie rabat - minus 25 zł w ramach programu smartFIRMA. W ten sposób abonament zostanie obniżony z 45 zł do 20 zł/mies. (netto).W obu powyższych przypadkach możliwe jest dobranie nawet do trzech dodatkowych kart z abonamentem za 1 zł.Wśród dedykowanych tej promocji sprzętów dostępne są smartfony zarówno budżetowe, jak i te z wyższej półki. Na szczególną uwagę zasługuje nowy model Samsunga z serii Galaxy S22 dostępny w różnych wariantach.• Samsung Galaxy S22 5G 128 GB - 399 zł na start + 36 rat po 100 zł, cena łączna 3999zł;• Samsung Galaxy S22 5G 256 GB - 499 zł na start + 36 rat po 103 zł, cena łączna 4207zł;• Samsung Galaxy S22+ 5G 128 GB - 499 zł na start + 36 rat po 125 zł, cena łączna 4999 zł;• Samsung Galaxy S22+ 5G 256 GB - 499 zł na start + 36 rat po 131 zł, cena łączna 5215 zł;• Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256 GB - 499 zł na start + 36 rat po 164 zł, cena łączna 6403 zł;• Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512 GB - 499 zł na start + 36 rat po 178 zł, cena łączna 6907 zł;• Xiaomi Redmi Note 11 4/128GB - 1 zł na start + 36 rat po 31 zł, cena łączna 1117 zł;• realme C11 32 GB - 1 zł na start + 36 rat po 11 zł, cena łączna 397 zł.