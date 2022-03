Zwrot gotówki w ofercie na Kartę w Plusie

Łukasz Szewczyk

• Plus przygotował specjalną ofertę dla nowych użytkowników oferty na Kartę.

• Od poniedziałku (7 marca 2022 roku) klienci, którzy kupią starter Plusa na Kartę mogą dostać nawet 100 zł zwrotu w gotówce z bankomatu.

Klienci oferty Na Kartę w Plusie będą mogli odebrać 100 zł w gotówce z bankomatu, gdy suma pieniędzy wydanych na pakiety Bez Limitu przekroczy 100 zł. Użytkownicy, mogą również zdecydować się na odbiór 50 zł w gotówce, wówczas wystarczy zakup dwóch dowolnych pakietów. Wypłatę pieniędzy można realizować do 31 sierpnia 2022 roku.Jak skorzystać z promocji?• Zakup startera Plus na Kartę i zapisanie się do promocji poprzez wysłanie SMS o treści "KASA" pod numer 80100 w terminie od 7 marca do 30 kwietnia 2022 roku• Regularne włączanie dowolnego pakietu Bez Limitu za 30 lub 40 zł.• Odbiór gotówki z bankomatu, gdy kwota wydana na pakiety przekroczy 50 zł lub 100 zł.Klienci, którzy uzbierali już odpowiednia kwotę otrzymają SMS z kodem do bankomatu Euronet i PIN-em uprawniającym do odbioru gotówki.Klienci, którzy zdecydują się na włączenie pakietu za 30 zł na 30 dni otrzymują pakiet 30 GB. Dodatkowo, otrzymują nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy do wszystkich.Natomiast, w ramach pakietu za 40 zł na 30 dni klienci otrzymują pakiet 35 GB z dostępem do najszybszej sieci 5G Plusa, a także nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy do wszystkich.