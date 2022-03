HBO Max na większości telewizorów Samsung Smart TV. Pełna lista modeli

Łukasz Szewczyk

• Od 8 marca aplikacja HBO Max jest dostępna na telewizorach Samsung Smart TV.

Za pośrednictwem nowej platfomy streamingowej HBO Max, która jest własnością koncernu WarnerMedia widzowie w Polsce zyskają dostęp do szerokiej gamy kultowych produkcji, takich jak np. "Harry Potter", "Przyjaciele", "Gra o tron" czy "Rodzina Soprano", oraz do najnowszych propozycji, takich jak szósty sezon "Plotkary", trzeci sezon "Sukcesji", a także filmów "Diuna" i "Matrix Zmartwychwstanie". W ofercie HBO Max nie zabraknie także nowych serii, w tym "Lakers: Dynastia zwycięzców", trzeciego sezonu "Euforii" oraz serialu "Stacja Jedenasta".Aby pobrać aplikację HBO Max należy podłączyć obsługujący ją telewizor do Internetu. Następnie należy przejść do sklepu z aplikacjami (dostępnego po lewej stronie paska głównego), wyszukać "HBO MAX", zaznaczyć aplikację i wybrać opcję "Pobierz". W celu zalogowania się do aplikacji HBO Max wymagane jest wykupienie abonamentu.Klienci posiadający już abonament HBO GO mogą wykorzystać swoją dotychczasową nazwę użytkownika i hasło także w aplikacji HBO Max. Nowi klienci mogą zarejestrować się na stronie HBOMAX.com.Z okazji premiery platformy HBO Max w Polsce można skorzystać ze specjalnej oferty cenowej i zniżki "na zawsze". Decydując się na uruchomienie subskrypcji do 31 marca 2022 roku miesięczny koszt wyniesie 19,99 zł. Warunkiem jest utrzymanie miesięcznej subskrypcji. Oferta dotyczy także aktualnych subskrybentów HBO GO.Pełna lista telewizorów Samsung obsługujących HBO Max:• Rok 2021 -QN900, QN800A, QN700A, QN95, QN91 QN90, QN85, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, LS03A (The Frame), AU9000, AU8000, AU7100, The Premiere, The Serif, The Sero• Rok 2020 - Q950, Q900, Q800, Q700, Q95, Q90, Q80, Q7X, Q70, Q6X, Q60, TU8510, TU8500, TU8000, TU7100, TU7000, T5300,T4300, LS03T(The Frame), LS01T(Serif), LS05T(Sero), The Terrace• 2019 -Q950, Q900, Q90, Q85, Q80, Q70, Q6x, Q60,RU8000, RU7410, RU74XX, RU7400, RU7300, RU7100, LS03R(The Frame), LS01R(Serif), N5300• 2018 - Q9FN, Q8DN, Q8CN, Q8FN, Q7FN, Q6FN, NU8500, NU80xx, NU8000, NU76xx,NU7500, NU74xx, NU7400, NU7300/7370, NU7100/7170, NU7120/7190, NU7020/7090, LS003(The Frame)• 2017 - Q9F, Q8C, Q7C, Q7F, MU9000, MU8000, MU70xx, MU7000, MU66xx, MU6500, MU64xx, MU6400, MU6200, MU6100, M6300, M5600, J5200, M5500, M5510• 2016 - KS9800, KS9500, KS9000, KS8000, KS7500, KS7000, KU6680, KU6670, KU6510 (White), KU6640, KU6650, KU6470, KU6500, KU6000, KU6020, KU6100, KU6400, KU6450, K5500, K5510 (White), K5600 (Silver), J6250, J6240, K6300