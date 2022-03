Łukasz Szewczyk

Plush ma już ponad milion klientów i rozdaje po 100 GB na głowę (wideo)

• Choć dla Plusha każda okazja do świętowania jest dobra, to tym razem jest ona wyjątkowa. Plush ma już 1 milion klientów.

• Z tej okazji marka przygotowała specjalną niespodziankę - miliony gigabajtów - po 100 GB na głowę - do rozdania dla swoich użytkowników.