"Zapłać z T-Mobile" z promocją na prenumeratę Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• Usługa "Zapłać z T-Mobile" pozwala na regulowanie płatności bez podawania danych do karty płatniczej

• Dodatkowo uruchamiono nową promocję, dzięki której można skorzystać z prenumeraty wyborcza.pl w atrakcyjnej cenie.

"Zapłać z T-Mobile" to usługa dla klientów abonamentowych, dzięki której mogą oni zakupić różnorodne produkty i usługi, na przykład e-bilety w ponad 69 miastach w aplikacji SkyCash, e-prasę, dostęp do filmów w CDA Premium, a także aplikacje w popularnych sklepach takich jak Google Play, App Store czy Microsoft. A wszystko to szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.Jak skorzystać z usługi? Przy wyborze płatności, wystarczy kliknąć w przycisk o treści "Skorzystaj z płatności przez operatora T‑Mobile". Do zrobienia zakupów potrzebne będą jedynie numer telefonu na abonament oraz potwierdzenie kodem PIN dokonanej transakcji. W ostatnim kroku kupujący otrzyma SMS z informacją z podsumowaniem zakupów.T-Mobile uruchamia promocję na prenumeratę wyborcza.pl, czyli jednego z najbardziej popularnych serwisów informacyjnych w Polsce. W ramach usługi "Zapłać z T-Mobile" klienci, którzy po raz pierwszy zdecydują się na tę prenumeratę, 8-tygodniowy dostęp premium do serwisu otrzymają już za 4,90 zł. Po tym czasie cena za każde kolejne 4 tygodnie to 29,90 zł.Pakiet Premium daje dostęp do tekstów informacyjne Wyborcza.pl (Polska, świat, gospodarka, kultura, nauka, sport). Opinie redakcji i ekspertów oraz możliwość komentowania tekstów. Reportaże i wywiady z magazynów: Duży Format, Wolna Sobota, Ekonomia Plus, Wysokie Obcasy Praca, Ale Historia, Słówka. Wiadomości z Twojej okolicy (ponad 30 serwisów lokalnych). Magazyny kobiece w Polsce: Wysokieobcasy.pl, Wysokie Obcasy Extra, Wysokie Obcasy Praca. Magazyn Literacki "KSIĄŻKI". Teksty europejskich partnerów (m.in. Die Welt, El Pais, Le Figaro).Możliwość czytania na dowolnym urządzeniu, także w aplikacji na smartfonie i tablecie.