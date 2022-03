30 GB za 10 zł. Nowy starter internetowy T-Mobile na kartę w sklepach sieci Żabka

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile wprowadza na rynek nowy starter internetowy z pakietem 30 GB za 10 zł na 30 dni

• Starter można nabyć od 16 marca w sklepach sieci Żabka.

Kupując nowy starter klient otrzymuje preaktywowaną ofertę 30 GB na okrągło na 30 dni w promocyjnej cenie 10 zł na start. Potem opłata za cykliczny pakiet, który odnawia się co 30 dni, wynosi 20 zł. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to doładowanie konta kwotą pozwalającą na odnowienie pakietu. Co więcej, po każdym doładowaniu klient T‑Mobile na kartę w taryfie GO! zyskuje dodatkowe gigabajty - np. doładowanie konta za 20 zł daje użytkownikowi 7 GB w prezencie.Jak aktywować pakiet? Po zakupie startera należy zarejestrować numer, włożyć kartę SIM do wybranego urządzenia - smartfona, tabletu czy modemu, aby ją aktywować i już można korzystać z pakietu.W każdym momencie można sprawdzić status dostępnych gigabajtów w aplikacji "Mój T‑Mobile". Ponadto klient może też włączyć inne oferty dostępne w portfolio naszych usług na kartę. Jeśli potrzebuje np. usługi z rozmowami, może skorzystać z oferty "Bez limitu L" za 30zł/30dni, która zawiera nie tylko nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, ale także pakiet 15 GB (+15 GB po doładowaniu za 30 zł) i dostęp do szerokiej bazy wideo bez utraty gigabajtów z Supernet Video DVD. Korzystając z oferty "Bez limitu L" klient może dodatkowo włączyć promocję "Rok Internetu za darmo". Wówczas otrzyma nawet 12 Pakietów po 100 GB każdy: pierwszy od razu po aktywacji promocji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 100 GB) w dniu odnowienia oferty Bez limitu L za 30 zł. Z otrzymanego bonusu można korzystać przez 365 dni od przyznania pierwszego pakietu 100 GB. Niewykorzystane gigabajty z poprzedniego miesiąca kumulują się na koncie klienta!