Technologie na boiskach. PZPN coraz mocniej stawia na innowacje

Łukasz Szewczyk

• Innowacje stają się nieodłącznym elementem piłki nożnej, również w niższym ligach.

• Na innowacyjne inicjatywy stawia też Polski Związek Piłki Nożnej, który pod koniec ubiegłego roku powołał Komisję ds. Innowacji, a kilka dni temu powołał do życia spółkę PZPN Invest.

Sport nie stroni od innowacji. Dane zbierane przez kamery i sensory są przetwarzane i analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji. Są już inteligentne piłki, murawy naszpikowane czujnikami, wirtualni sędziowie i kamizelki, które noszone przez zawodników w czasie treningów pozyskują informacje o ich kondycji, parametrach i zachowaniu na boisku. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA testuje technologię goal-line do oceny spalonego, rozbudowuje też system VAR korygujący decyzje arbitrów. Świadoma możliwości, jakie w piłce nożnej dają nowe technologie, w swoich celach strategicznych na przyszłość zaliczyła innowacje do najważniejszych celów, na które chce stawiać w najbliższych latach. Z tego powodu zarząd PZPN w październiku ub.r. powołał Komisję ds. Innowacji.- mówi agencji Newseria Biznes Michał Żukowski, przewodniczący komisji, prezes Innteo. -Jak podkreśla, komisja będzie się skupiać na tworzeniu schematów finansowania i wdrażania technologii potrzebnych polskiej piłce. Po pierwszych konsultacjach wewnątrz PZPN-u widać, że analiza danych i technologie IT to główny kierunek, w którym komisja będzie zmierzać. Są one kluczowe w kontekście programów do skautingu, monitorujących piłkarzy czy rozwiązań dotyczących analizy gry.- podkreśla Michał Żukowski. -Z systemów analitycznych korzystają nie tylko topowe światowe kluby, lecz również drużyny trzecioligowe. Podobnie jest także w innych dyscyplinach i ligach, np. w amerykańskich NHL, NFL czy NBA.- podkreśla przewodniczący Komisji ds. Innowacji w PZPN.W jego opinii upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w sporcie zależy też od ich większej rozpoznawalności oraz szerszego finansowania. Dla przykładu FIFA uruchomiła i prowadzi program finansowania technologii dla piłki nożnej przeznaczony dla start-upów.- uważa Michał Żukowski. -Rozwojem innowacji ma się także zajmować nowo powołana spółka PZPN Invest, której wiceprezesem został Michał Żukowski. Jak wynika z informacji przekazanych przez portal Weszlo.pl, jej zadaniem będzie pozyskiwanie z sektora prywatnego i publicznego środków na rozwiązania technologiczne, które mogłyby być tworzone przez polskich naukowców, a następnie sprzedawane dalej. W przyszłości powstać ma także centrum treningowo-badawcze, z którego korzystać będzie polska kadra.