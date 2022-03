Play z mocnym wzrostem. Wkrótce finalizacja przejęcia UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• Po pierwszym roku współpracy z illiad Group, Play z mocnym wzrostem przychodów, bazy klientów i wskaźnika EBITDAaL

Grupa iliad opublikowała wyniki finansowe za 2021 rok. Kluczowe wskaźniki Play za 2021 rok w porównaniu do 2020 roku to:• Wzrost o 6,4% r/r przychodów z usług oraz wzrost o 2% r/r przychodów do wysokości 7,3 mld zł• Powiększenie bazy aktywnych klientów o 323 tysiące, wzrost o 3% r/r, z czego 69% stanowili aktywni mobilni klienci kontraktowi• Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem kart M2M) osiągnęła 15,7 mln (+3% r/r)• Całkowita baza aktywnych klientów osiągnęła 12,4 mln (+3% r/r)• Liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła 12,1 mln (+3% r/r)• Wzrost o 112% r/r liczby klientów usług dla domu (Play NOW TV i internetu stacjonarnego) do 267 tysięcy (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do końca 2020 r.)• Wzrost wskaźnika EBITDAaL o 31% r/r do 3,13 mld zł• 9 767 stacji bazowych na koniec roku, 967 nowych stacji (+11% r/r)- powiedział Jean Marc Harion, Prezes Zarządu P4.Początek 2022 roku przyniósł bezprecedensowe wydarzenia w Ukrainie. Od pierwszych dni, P4 jako operator telekomunikacyjny, z którego usług korzysta wielu obywateli Ukrainy, pragnąc okazać solidarność i wsparcie w trybie natychmiastowym podjął szereg działań. Chcąc zapewnić możliwość kontaktu oraz dostęp do aktualnych informacji, tak kluczowych w obecnym czasie, przygotował dedykowane rozwiązania. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i stale dostosowuje się do aktualnej sytuacji.- dodał Jean Marc Harion.Po zgodzie Komisji Europejskiej uzyskanej 10 marca, spółka obecnie przygotowuje się do sfinalizowania transakcji nabycia UPC Polska Sp. o.o. w przybliżonej dacie 1 kwietnia 2022 roku.