Odświeżone plany komórkowe Orange Flex z 5G

Łukasz Szewczyk

• Orange Flex odświeżył plany komórkowe

Do tej pory korzystanie z #hello5G było możliwe dla posiadaczy najwyższego planu komórkowego. Od kilku dni użytkownicy będą mogli korzystać z 5G już od 35 zł / miesięcznie. Dodatkowo Orange Flex zdecydował się dodatkowo powiększyć pakiet danych dostępny w ramach wybranych Planów komórkowych.Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi jak i obecni użytkownicy Flexa. Obecni klienci Orange Flex mogą zmienić swój dotychczasowy Plan na nowy jednym kliknięciem w aplikacji.W ramach odświeżonej oferty Orange Flex umożliwia użytkownikom wybór spośród pięć Planów komórkowych:• 15 GB za 25 zł/mies. (bez zmian)• 30 GB za 30 zł/mies. (bez zmian)• 45 GB za 35 zł/mies. + #hello5G (nowość)• 80 GB za 50 zł/mies. + #hello5G (odświeżony)• 150 GB za 80zł/mies. + #hello5G (odświeżony)Wszystkie Plany niezmiennie zawierają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i w roamingu w UE. Dodatkowo, w każdy Plan wbudowany jest Social Pass, dzięki któremu korzystanie z popularnych mediów społecznościowych i komunikatorów nie pomniejsza pakietu GB. Social Pass obejmuje m.in.: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Messenger, WhatsApp, Telegram, Viber. Do poprawnego działania aplikacji, potrzebna jest jej aktualizacja do najnowszej wersji.