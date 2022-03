Nowa oferta Play na internet oraz telewizję z Viaplay i Canal+

Łukasz Szewczyk

• Play wprowadza nową ofertę

• Internet stacjonarny nawet 1Gb/s lub internet bezprzewodowy z pakietami do 1000 GB

• Telewizja Play Now TV z dekoderem TV BOX

• Canal+ Online przez 6 miesięcy w prezencie oraz Viaplay przez cały okres umowy

Fioletowy operator przygotował nową propozycję dla osób, które korzystają z jego ofert abonamentowych. Zestaw internetu domowego wraz z telewizją i dostępem do wybranych platform streamingowych można otrzymać w cenie - już od 50 zł miesięcznie.W ramach oferty Play proponuje zarówno internet stacjonarny z routerem Wi-Fi ( w wybranych lokalizacjach dostępny również w technologii światłowodowej), jak i bezprzewodowy z dużymi paczkami danych. W przypadku tego pierwszego do wyboru są prędkości pobierana: 150 Mb/s, 300 Mb/s, 600 Mb/s, 1 Gb/s. W przypadku internetu mobilnego do wyboru są: 200 GB, 400 GB, 500 GB, 1 000 GB.Do tego klienci otrzymają telewizję Play Now TV z nowoczesnym dekoderem TV BOX. W tej konfiguracji zapewni ona dostęp do ponad 50 kanałów telewizyjnych (m.in. Disney, National Geographic, History czy Comedy Central). Tu każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno fani filmów, seriali czy muzyki jak i rodzice szukający bajek oraz edukacyjnych programów dla najmłodszych. Klienci mogą również zdecydować się na wyższy pakiet z dostępem do ponad 100 kanałów w cenie abonamentu i dostępem do m.in. TVN24, AXN, BBC Brit, AleKino+ czy Eleven Sports 1.Decydując się na skorzystanie z promocji klienci dostaną także dostęp do paczkiw aplikacjach Play Now, zarówno na TV BOX, jak i na innych urządzeniach. W ramach najnowszej oferty klienci zyskują dostęp do paczkina 6 miesięcy. Po tym okresie mogą zrezygnować z usługi bądź dalej korzystać z oferowanych treści w cenie 45 zł miesięcznie i płacić za nie z rachunkiem od Play. Z pakietu mogą też korzystać obecni klienci operatora - wystarczy na dekoderze Play Now TV BOX samodzielnie aktywować dostęp w cenie 45 zł miesięcznie bez zobowiązań.Klienci Play korzystający z tej promocji otrzymają w cenie abonamentu dostęp dona 24 miesiące.