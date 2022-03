Kumulacja gigabajtów w Heyah na kartę. Do 200 GB w prezencie

Łukasz Szewczyk

• Nowa funkcja w Heyah

• Użytkownicy taryfy "Dniówka", otrzymują dodatkowe pakiety GB po doładowaniu w ramach promocji "Gigabajty od Heyah"

Gigabajty od Heyah za darmo

Heyah wprowadza nową funkcję, dzięki której bonusowe gigabajty po doładowaniu przyznawane w promocji "Gigabajty od Heyah" kumulują się. To oznacza, że niewykorzystane GB nie przepadają, a aby przedłużyć ich ważność, wystarczy doładować konto przed upływem ważności bonusu.Aby zyskać dodatkowe gigabajty w prezencie, należy doładować konto w Heyah na kartę. Można to zrobić na dwa sposoby: korzystając z aplikacji "Moja Heyah" lub "Mój T‑Mobile", lub przez stronę doladuj.heyah.pl lub doladowania.t-mobile.pl.W przypadku nowego klienta bonusowe GB zostaną dodane do konta również po pierwszym doładowaniu konta w dowolnym kanale, pod warunkiem że zostanie ono wykonane w ciągu 30 dni od aktywacji karty SIM.Aktywacja bonusu zostanie potwierdzona wiadomością SMS. W zależności od kwoty doładowania można otrzymać pakiet gigabajtów różnej wielkości. Im większa kwota doładowania, tym większy bonus, np. doładowanie za 30 zł to aż 30 GB ekstra