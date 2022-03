Czym charakteryzuje się Raspberry Pi?

Materiał partnera

Raspberry Pi to bardzo popularne urządzenie, które spotkało się z uznaniem wśród wielu miłośników elektroniki. Podpowiadamy, co potrafi ten sprzęt i dlaczego warto go kupić. Dowiedz się więcej i wybierz model, który sprosta Twoim oczekiwaniom.

Czym jest Raspberry Pi?

Sprzęty Raspberry Pi

Wysoka wydajność i komfort pracy

Wygodne zakupy

Raspberry Pi to mikrokomputer działający na podstawie jednego obwodu drukowanego. Ma układ Broadcom, którego możliwości są coraz większe wraz z kolejną wersją tego profesjonalnego sprzętu. Czwarty model mikrokomputera wyróżnia się procesorem o taktowaniu 1,5 GHz, co pozwala na szybką i komfortową pracę. Ponadto użytkownik może skorzystać z wielu portów USB, złącza Ethernet, modułu Wi-Fi, Bluetooth oraz wielu innych przydatnych technologii.Oczywiście mikrokomputer warto kupić w sprawdzonym punkcie, który spotkał się z uznaniem wśród wielu klientów. Doskonałą ofertę przygotował sklep elektroniczny Botland. Szeroki zróżnicowany asortyment obejmuje wiele urządzeń, dzięki czemu każdy będzie mógł znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do własnych potrzeb. To świetna propozycja dla wymagających.Dziś możesz wybierać mikrokomputery z kilku generacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć wyłącznie po mikrokomputer, jak i wybrać zestaw z praktycznymi akcesoriami. Wśród klientów sklepu Botland nie brakuje również osób, które posiadają już moduły, lecz stale poszukują funkcjonalnych akcesoriów. Każdy znajdzie więc propozycję idealnie dopasowaną do osobistych potrzeb, co pozwoli na wygodną pracę i rozrywkę.Niekwestionowanym atutem nowych wersji mikrokomputera Raspberry Pi jest szybka łączność bezprzewodowa. Odpowiada za nią moduł, który we wszystkich wersjach Raspberry Pi 4B obsługuje dwuzakresowe (Wi-Fi), czyli łączność w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Ponadto odpowiednio wybrane urządzenie wspiera standardy 802.11b/g/n/ac. Natomiast Transceiver Bluetooth zapewni obsługę najnowszej wersji 5.0 z prędkością przesyłu danych na poziomie 2 Mb/s. Ponadto producent zastosował nowy kontroler Ethernet, który gwarantuje prędkość nawet do 1000 Mbit/s.Warto również rzucić okiem na dodatkowe akcesoria, które pojawiły się na rynku wraz z premierą Raspberry Pi 4B. Użytkownicy mogą sięgnąć po zasilacze, obudowy czy kontrolery, które kompatybilne są z najnowszym urządzeniem. Warto więc zapoznać się z pełnym asortymentem sklepu internetowego Botland, gdyż każdy znajdzie tu sprzęt, który idealnie sprawdzi się przy codziennym użytkowaniu.Dziś wysokiej jakości mikrokomputer Raspberry Pi możesz kupić bez wychodzenia z domu. Ponadto w sklepie Botland sprzęty dostępne są w bardzo dobrych cenach, a profesjonalna obsługa chętnie pomoże wybrać po rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w Twoich rękach. Przekonało się o tym już wielu klientów. Dołącz do nich, wybierz swoje urządzenie i ciesz się komfortem użytkowania na co dzień.