Ustawa o cyberbezpieczeństwie. Nowa propozycja uderza w mniejszych operatorów

Łukasz Szewczyk

• W Rządowym Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, którą rząd próbuje uchwalić już od dwóch lat. Każda nowa propozycja tych przepisów budzi jednak szereg kontrowersji.

• Eksperci podkreślają, że tym razem rząd całkowicie pominął interesy małych i średnich operatorów.

- podkreśla w komentarzu dla agencji Newseria Biznes Piotr Muszyński, doradca społeczny prezydenta Pracodawców RP ds. teleinformatyki, prezes Fixmap.Nowa wersja ustawy również przewiduje taką ścieżkę, ale do postępowania wszczętego przez kolegium zostali dopuszczeni operatorzy telekomunikacyjni. Zdaniem eksperta jest to krok w dobrą stronę i po części odpowiada na postulaty strony społecznej. Ustawa wprowadza bowiem dla operatorów minimalny przychód (dwudziestotysięcznej krotności przeciętnego wynagrodzenia), po przekroczeniu którego dana firma może przystąpić do procedury oceny.- mówi prezes Fixmap.Jego zdaniem wprowadzenie cenzusu finansowego to systemowa dyskryminacja, która nie ma nic wspólnego z dobrymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oznacza bowiem, że mniejsi operatorzy nie będą mogli się wypowiedzieć w kwestiach dla nich kluczowych. To często podmioty najbardziej zainteresowane losem sprzętu od danego dostawcy, ponieważ sprzęt dla wielkich korporacji telekomunikacyjnych różni się od oferty dla małych i średnich podmiotów.Kwestia tzw. dostawców wysokiego ryzyka od początku jest jedną z tych, które budzą największe kontrowersje w projektowanej nowelizacji. Jej zapisy pozwalają bowiem wykluczyć z polskiego rynku dostawców usług i sprzętu ICT (w tym infrastruktury dla standardu 5G) na podstawie kryteriów politycznych i narodowościowych. W pierwotnej wersji projektu jednym z kryteriów oceny dostawców było to, czy pochodzi on z kraju, w którym są przestrzegane prawa człowieka. Teraz wśród kryteriów pojawiły się wprawdzie kryteria techniczne (liczba i rodzaje wykrytych podatności i incydentów dla poszczególnych produktów i usług czy wydawanych rekomendacji i certyfikatów), ale wciąż jest też pozostawanie pod kontrolą państwa spoza UE i NATO. Dlatego eksperci wskazują, że są one wymierzone wprost w firmy technologiczne z Chin, przede wszystkim w koncern Huawei, który jest jednym z głównych dostawców technologii dla 5G na świecie.- mówi doradca społeczny prezydenta Pracodawców RP.Ewentualne wykluczenie Huaweia z polskiego rynku będzie kosztowne dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy na mocy nowych przepisów będą zmuszeni całkowicie pozbyć się jego sprzętu i oprogramowania ze swoich sieci w ciągu pięciu-siedmiu lat. Analitycy Audytelu oszacowali, że koszty tej operacji mogą sięgnąć aż 14,9 mld zł.- przestrzega Piotr Muszyński. -Ekspert wskazuje również, że obecne zapisy projektu nie tylko dyskryminują małe i średnie podmioty, ale też nie dają żadnej gwarancji, że ocena tzw. dostawców wysokiego ryzyka będzie przeprowadzana w sposób rzetelny.- mówi prezes Fixmap.Rynek proponuje, aby w noweli ustawy o KSC skupiać się nie na samych dostawcach, ale na kwestii bezpieczeństwa i certyfikacji poszczególnych produktów i usług ICT, podobnie jak zrobiły to inne kraje UE. Przede wszystkim rynek apeluje jednak o ponowne - tym razem rzetelne i dłuższe - konsultacje publiczne dotyczące nowych przepisów, które będą mieć ogromne przełożenie nie tylko na branżę telekomunikacyjną, ale też na całą polską gospodarkę.- podkreśla Piotr Muszyński. -