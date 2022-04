Play nagradza aktywnych użytkowników na kartę. Do 1400 GB za darmo

Łukasz Szewczyk

• Nawet 1200 GB za darmo przez rok, czyli 12 paczek po 100 GB dla osób, które mają aktywny wybrany pakiet cykliczny

• Dodatkowe 100 GB za pierwsze doładowanie automatyczne (cykliczne)

Play przygotował specjalne promocje aktywnych i wymagających użytkowników ofert Play na Kartę i Internet na kartę w Play. Klienci zyskają dzięki nim swobodę w korzystaniu z internetu gdziekolwiek są. Od 31 marca 2022 r. mogą oni otrzymać 1200 GB za darmo, rozłożone przez cały rok.Oferta skierowana jest do nowych i obecnych użytkowników pakietów cyklicznych, oznaczonych jako "2x więcej GB po doładowaniu w aplikacji":- SOLO XL (bez limitu GB, 40 GB z pełną prędkością) za 35 zł miesięcznie- SOLO XXL NEXT (bez limitu GB, 50 GB z pełną prędkością) za 40 zł miesięcznie- 1000 minut na Ukrainę, nielimitowane rozmowy, SMS-y i 30 GB za 35 zł miesięcznie- Miesiąc bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) za 50 zł miesięczniePakiety można włączyć tylko w aplikacji Play24. Aby aktywować promocję 1200 GB za darmo przez rok, wystarczy w aplikacji przejść do zakładki Dla Ciebie i kliknąć w baner promocji i odebrać pierwsze 100 GB. Baner jest widoczny tylko dla tych klientów, którzy mają już jeden z powyższych cyklicznych pakietów i korzystają z najnowszej wersji aplikacji Play24. Kolejne paczki 100 GB zostaną przyznane automatycznie po odnowieniu jednego z wyżej wymienionych pakietów. Każdy pakiet 100 GB ważny jest przez 30 dni.Osoby ceniące wygodę mogą także uruchomić bezpieczne automatyczne doładowanie z karty płatniczej. Dzięki temu comiesięczne zasilenie konta oraz data ważności karty nie będą już zmartwieniem. Aby zachęcić do przetestowania tej formy doładowania operator przygotował także dodatkowe 100 GB na 30 dni przy pierwszej takiej płatności za minimum 25 zł.Wciąż też aktywna jest promocja 100 GB na start, którą mogą włączyć osoby przenoszące numer lub aktywujące nowy starter Play na Kartę. To jednorazowy pakiet na 30 dni, dzięki któremu nowi użytkownicy fioletowej sieci mogą swobodnie korzystać z dostępu do internetu. Pakiet można włączyć jednorazowo w aplikacji Play24 w zakładce Dla Ciebie > Pakiety > Internet.