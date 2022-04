Łukasz Szewczyk

• Orange przygotował nowy pakiet - Orange Love Mini z Netflix.

• Przez pierwsze 6 miesięcy umowy klient zapłaci mniej, bo koszty Netflix Orange bierze na siebie.

Love Mini z Netflix to oferta skierowana do nowych oraz obecnych klientów Orange, którzy chcą mieć więcej usług w niższej cenie i kontrolę nad swoimi wydatkami. W ramach jednego pakietu zyskują:▪ Internet światłowodowy▪ abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami oraz 15 GB Internetu▪ Netflix - czyli nieograniczony dostęp do kolekcji filmów i seriali (częścią pakietu jest plan Podstawowy, dzięki któremu można oglądać produkcje na jednym ekranie w danym czasie).Przez pierwsze 6 miesięcy pakiet Orange Love Mini z Netflix kosztuje 89,99 zł/mies. (z rabatami). Od 7 miesiąca umowy opłata za pakiet to 118,99 zł/mies. (z rabatami). Te ceny dotyczą pakietu ze światłowodem do 300 Mb/s. Można wybrać też szybsze łącze (do 600 Mb/s - pakiet będzie droższy o 10 zł/mies. albo do 1 Gb/s - o 20 zł/mies.).W każdej chwili klient może zmienić plan Netflix na wyższy i oglądać ulubione tytuły na wielu urządzeniach jednocześnie. Do wyboru ma: plan Standard (2 ekrany jednocześnie, w jakości HD) z dopłatą 14 zł/mies. albo Premium (4 ekrany jednocześnie, w jakości HD) z dopłatą 31 zł/mies. Plan Netflix można zmieniać dowolną ilość razy (na wyższy, ale też z powrotem na niższy).Opłata za cały pakiet Love Mini z Netflix znajdzie się na jednym, wspólnym rachunku od Orange.