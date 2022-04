TikTok buduje centrum danych w Europie

Łukasz Szewczyk

• TikTok konsekwentnie realizuje strategię ochrony danych swojej społeczności w Europie.

• Firma ogłosiła podpisanie umowy na budowę nowego centrum danych w Dublinie.

• Nowa inwestycja obejmie swoją działalnością także Polskę.

Do tej pory TikTok przechowywał dane swoich użytkowników z całego świata w Singapurze i USA. Najnowsze centrum, które powstanie w Dublinie w Irlandii, pozwoli zachować spójność z europejskimi celami w zakresie poufności danych i tym samym ograniczyć do minimum przepływ danych poza region. Gromadzone będą w nim dane użytkowników z Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który obejmuje całą Unię Europejską - w tym Polskę - oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.Wspierając uznane w Europie metody bezpiecznego przechowywania danych, TikTok posiada wszystkie standardowe klauzule umowne wykorzystywane w regionie. Firma stosuje szereg rozwiązań technicznych, umownych i organizacyjnych gwarantujących wysoki poziom ochrony danych w obszarze EOG i Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że w praktyce wszystkie dane są solidnie zabezpieczone za pomocą różnorodnych zasad i systemów kontroli dostępu do danych, w tym dla pracowników TikToka.Centrum Danych w Dublinie to już kolejna ważna inwestycja TikToka w Europie. W Irlandii zlokalizowany jest europejski zespół prawny ds. ochrony prywatności oraz Biuro Inspektora Ochrony Danych, a także centra Trust & Safety EMEA, European SMB Hubs oraz Europejski Ośrodek Otwartości i Odpowiedzialności. W 2021 roku platforma ogłosiła także otwarcie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, którego zadaniem jest monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia, a także gromadzenie danych dotyczących przestępczości cyfrowej.