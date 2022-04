Czym może dziś zaskoczyć cię smartfon za mniej niż 1000 zł?

Materiał partnera

Niecały 1000 zł to dobra cena za smartfon. Stosunkowo niewysoka kwota budzi jednak pytania o jakość urządzenia oraz jego możliwości techniczne. Okazuje się, że zarówno atrakcyjny design, jak i dobre parametry można uzyskać nawet w budżetowym telefonie. Trzeba jedynie wiedzieć, który model wybrać i dlaczego!

Smartfon Xiaomi Redmi Note 11 charakteryzuje się minimalistycznym, oszczędnym designem. Pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3 front telefonu zajmuje głównie ekran o przekątnej 6.43 cala. "Plecki" urządzenia wykonano ze zmatowionego tworzywa sztucznego i umieszczono na nich wyspę z aparatami.Prawa krawędź Redmi Note 11 to przycisk regulacji głośności i klawisz odblokowujący, który pełni równocześnie funkcję czytnika linii papilarnych. Lewa krawędź pozostaje pusta, a na dolnej znajduje się tacka na 2 karty SIM i kartę micro SD, złącze USB-C oraz głośnik. Na górze umieszczono diodę podczerwieni, gniazdo słuchawkowe mini Jack 3.5 i drugi głośnik stereo.Rynkowy standard odświeżania w budżetowych smartfonach to 60 Hz, dlatego już sama możliwość opcjonalnego wyboru częstotliwości odświeżania 90 Hz stanowi niewątpliwy atut Redmi Note 11. A to nie koniec miłych niespodzianek od Xiaomi. Wyświetlacz w tym telefonie został wykonany w technologii AMOLED, dodatkowo oferując rozdzielczość Full HD Plus (1080 × 2400 pikseli).Dzięki zastosowanym przez Xiaomi technologiom Redmi Note 11 otrzymał niespotykany w tej półce cenowej doskonałej jakości wyświetlacz, który charakteryzuje bardzo wysoka płynność, dobre odwzorowanie kolorów i odpowiednia jasność.Pojemne, szybko ładujące się i wytrzymałe akumulatory wyróżniają Xiaomi spośród innych marek oferujących smartfony. Co ciekawe, ta cecha dotyczy nie tylko urządzeń ze średniej i wyższej półki cenowej, ale także budżetowych. Redmi Note 11 został wyposażony w baterię 5000 mAh, umożliwiającą zachowanie dwóch, a nawet trzech dni pracy między ładowaniami.Szybkie ładowanie realizowane jest dzięki wykorzystaniu technologii MMT (ang. Middle Middle Tab), która polega na podziale akumulatora na dwie części i zasilanie każdej z nich równocześnie. W rezultacie klasyczne 33W pozwala uzyskać lepsze czasy ładowania. Dzięki MMT smartfon można naładować od 0% do 100% w 60 minut za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki przewodowej.Tylna wyspa z aparatami Redmi Note 11 to 4 aparaty:Aparat główny odznacza się dobrą szczegółowością zdjęć i odpowiednią dynamiką z obsługą HDR. W trybie nocnym wykonuje zdjęcia, które zachowują autentyczność i naturalność kolorów.Redmi Note 11 został oczywiście wyposażony w aparat do selfie. Matryca 13 Mpx i światło 2.4 zapewniają również w przednim obiektywie niezłej jakości, szczegółowe zdjęcia z dobrym odwzorowaniem kolorów. Selfie pozwala na nagrywanie filmów w formacie Full HD (1920 × 1080 px) z prędkością 30 klatek na sekundę.Xiaomi Redmi Note 11 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 680 od Qualcomma o maksymalnej częstotliwości taktowania 2.4 GHz. W urządzeniu zainstalowano procesor graficzny Qualcomm Adreno 610 oraz pamięć wewnętrzną ROM do wyboru 64 lub 128 GB. Pamięć RAM to zawsze 6 GB.Smartfon pracuje na systemie operacyjnym Android 11, który wspiera nakładka MIUI 13. Podobnie jak poprzedniczki, MIUI 13 umożliwia głęboką personalizację telefonu, a także zwiększa płynność działania Androida i usprawnia multizadaniowość. Ciekawym, nowym rozwiązaniem, jest jednoczesne skanowanie rysów twarzy i budowy ciała w celu rozpoznania użytkownika. Jeżeli rysy twarzy zostaną dopasowane do użytkownika, ale nie zgadza się budowa ciała - telefon się nie odblokuje.