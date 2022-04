Amazon Prime dla klientów Play w planie rocznym

Łukasz Szewczyk

• Play wprowadza do oferty roczny plan Amazon Prime za jedyne 49 zł rocznie

Zarówno obecni, jak i nowi klienci Play mogą teraz zdecydować się na plan Amazon Prime w dwóch opcjach: za 49 złotych rocznie lub za 10,99 zł miesięcznie.Niezależnie od wariantu, klienci Amazon Prime mogą cieszyć się priorytetową i bezpłatną dostawą wybranych produktów podczas zakupów w serwisie Amazon.pl, a także dostępem do Prime Video, czyli stale powiększającej się bazy filmów i seriali w tym wielokrotnie nagradzanych produkcji Amazon Originals. Korzyści czekają też na graczy, którzy w ramach Prime Gaming mogą liczyć na darmowe gry, dodatki do pobrania w grach oraz comiesięczną, darmową subskrypcję kanału Twitch. Użytkownicy Amazon Prime będą mogli także wziąć udział w największym zakupowym święcie - Amazon Prime Day. To dzień, kiedy setki produktów popularnych marek można kupić w wyjątkowych cenach.Prime Video to bogata biblioteka nagradzanych filmów, seriali, programów i produkcji dla dzieci. Są to zarówno warte odświeżenia klasyki, jak i najnowsze tytuły. Na liście znajdują się m.in "Grenlandia", "1917" i "Zjawa" z nagrodzoną Oscarem kreacją aktorską Leonardo DiCaprio, czy polskie produkcje, takie jak "Przekręt prawie doskonały" i "Katyń". Prime Video to także kolekcja produkcji oryginalnych, takich jak "Reacher", The Grand Tour" czy "Hanna". Prime Video pozwala użytkownikom także pobrać ulubione tytuły, aby mogli cieszyć się nimi nawet gdy będą offline. Użytkownicy tej platformy mogą również skorzystać ze specjalnej funkcji Wspólny Seans pozwalającej oglądać filmy i komentować je razem ze znajomymi w czasie rzeczywistym.