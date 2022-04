Nawet 240 GB dla nowych klientów Plus na Kartę

Łukasz Szewczyk

• Od środy (13 kwietnia 2022 roku) użytkownicy Plus na Kartę mają większą swobodę korzystania z Internetu.

• Nowi klienci, którzy skorzystają z oferty Plus na Kartę, dodatkowo mogą otrzymać pakiet internetowy aż 240 GB.

"Nawet 240 GB na trzy miesiące" to promocja, z której mogą skorzystać nowi użytkownicy ofert na kartę sieci Plus, którzy posiadają taryfę Prosto na Kartę lub Plus Elastyczna na Kartę. Można w niej dostać trzy pakiety po 80 GB lub 40 GB (w zależności od wybranego wariantu promocji) przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni, a opłata wynosi tylko 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji.Aby skorzystać z promocji "Nawet 240 GB na trzy miesiące" należy:• aktywować nowy numer w Plus na Kartę,• posiadać aktywne konto, czyli znajdować się w okresie ważności dla usług wychodzących,• posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty w wysokości 15 zł,• włączyć promocję wysyłając bezpłatną wiadomość SMS na numer 80044:- o treści "ZGODA" w celu wyrażenia zgód marketingowych i aktywacji pakietu 240 GB (3 pakiety po 80 GB),- o treści "120 GB" w celu aktywacji pakietu 120 GB (3 pakiety po 40 GB).Z promocji można skorzystać tylko raz, a przyznane GB nie mogą być wykorzystane w roamingu, z wyłączeniem RLAH, co jest rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie "Promocji europejskiej dla Abonentów Prepaid".Promocja "Nawet 240 GB na trzy miesiące" obowiązuje od 13 kwietnia do 16 czerwca 2022 r