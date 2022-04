Łukasz Szewczyk

iPhone od maja w Plusie

• Apple oraz sieć Plus rozpoczynają współpracę.

• Smartfony iPhone wejdą do sprzedaży w Plusie na początku maja.

• Obecnie smartfony Apple działające w sieci Plus otrzymały certyfikację i wsparcie techniczne dla takich funkcji jak m.in. 5G czy eSIM.