Kolejne abonamenty za 1 zł w Plusie. Obniżka cen urządzeń

Łukasz Szewczyk

• Plus rozszerza promocyjną ofertę z abonamentami - za symboliczną złotówkę nawet przez rok.

• Od teraz klienci będą mogli dokupić aż 5 dodatkowych abonamentów za jedynie 1 złoty miesięcznie.

• Do tego będzie można dobrać sprzęty w cenach obniżonych nawet o połowę.

Kolejne abonamenty za 1 zł w Plusie

W ramach promocji klienci mogą dobrać już nie 3, a nawet do 5 dodatkowych kart, których miesięczny abonament zostanie obniżony do symbolicznej złotówki. Przy wyborze oferty ze smartfonem klient otrzymuje abonament za 1 złoty przez rok, natomiast wybierając tylko abonament miesięczna opłata zostanie obniżona do złotówki miesięcznie przez pół roku. Dzięki tej ofercie można zaoszczędzić nawet 1 308 zł na pojedynczym abonamencie ze smartfonem, a oszczędności całej rodziny mogą wynieść aż 5 046 zł.Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy, przenosząc numer od innego operatora lub kupując nowy. Aby skorzystać z promocji wystarczy mieć lub kupić abonament za minimum 44,90 zł miesięcznie i dobrać kolejny abonament za minimum 55 złotych miesięcznie.Po okresie promocyjnym w ramach programu smartDOM opłata abonamentowa będzie niższa o 25 złotych miesięcznie. Abonament po 6 lub 12 miesiącach aż do końca umowy będzie więc wynosił tylko 30 złotych miesięcznie - zamiast 55 złotych. Natomiast klienci biznesowi w ramach programu smartFIRMA skorzystają z obniżonego abonamentu z 45 złotych do 20 złotych netto miesięcznie.Wśród sprzętów z obniżoną ceną są smartfony oraz smartwatche marek Samsung oraz realme. Urządzenia będzie można kupić w atrakcyjnych cenach w ofercie ratalnej:• Samsung Galaxy A22 5G 4/128GB taniej o 20% - 1 zł na start + 36 rat po 24,94 zł, cena łączna 898,84 zł;• Samsung Galaxy Watch 4 Aluminium 40mm taniej o 50% - 29 zł na start + 36 rat po 15,43 zł, cena łączna 584,48 zł;• Samsung Galaxy Watch 4 Aluminium 44mm taniej o 50% - 29 zł na start + 36 rat po 17,09 zł, cena łączna 644,24 zł;• realme Watch S taniej o 50% - 1 zł na start + 36 rat po 5,48 zł, cena łączna 198,28 zł.