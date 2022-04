eSIM dostępny w ofertach abonamentowych T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• eSIM (wirtualne karty SIM) stosowane są coraz częściej przez producentów sprzętu mobilnego i cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów.

• Teraz eSIMy są dostępne dla wszystkich klientów (biznesowych oraz indywidualnych)w każdym z aktualnych głosowych planów abonamentowych T‑Mobile

Do tej pory z usługi eSIM w T-Mbile mogli korzystać klienci korporacyjni, dzięki czemu administratorzy IT nie musieli już instalować klasycznych SIMów nawet w dziesiątkach urządzeń jednocześnie. Teraz usługa jest dostępna dla klientów abonamentowych usług głosowych w T-Mobile - zarówno indywidualnych, jak i dla firm.Wymianę karty SIM na eSIM można w T-Mobile zamówić na dwa sposoby - udając się do jednego z salonów lub łącząc się z telefoniczną obsługą klienta. Instrukcję instalacji karty wraz ze specjalnym kodem QR klient otrzyma na podany przez niego e-mail, a jednocześnie na jego telefon dotrze wiadomość SMS zawierająca hasło niezbędne do otwarcia plików.Usługa dostępna jest od dziś w Taryfach T, MagentaBIZNES oraz Jump proFirma.