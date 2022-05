iPhone w Plusie. Nowa oferta z możliwością wymiany na najnowszy model co 2 lata

Łukasz Szewczyk

• Od 4 maja 2022 roku Plus wprowadza innowacyjną dla klientów formułę zakupu smartfonów Apple.

• Klienci będą mogli skorzystać z oferty pozwalającej na zakup iPhone w promocyjnych ratach i wymianę na nowszy model już po zapłaceniu 24 z 36 rat.

Plus wprowadza program, w ramach którego będzie można kupić iPhone w niskich ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model. W tym celu należy wybrać dowolny abonament i iPhone w umowie na 36 rat. Po spłaceniu 24 z 36 rat, klient będzie mógł zdecydować co chce dalej zrobić:• nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone bez zbędnych formalności i wziąć nowy iPhone z nową umową. Zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania,• spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.Obecni klienci Plusa, którzy przedłużają swoją umowę abonamentową, nie zapłacą opłaty początkowej za iPhone. Jeśli zdecydują się na jeszcze dodatkowy abonament z iPhone, ten kolejny dostaną za 1 zł na start. Nowi abonenci zapłacą nie więcej niż 10% wartości smartfona na start. Reszta będzie rozłożona na ratyW Plus Wwymiana będzie można wymieniać swój iPhone na najnowszy co 2 lata, oszczędzając nawet 33% wartości urządzenia. Oferta dotyczy całego portfolio iPhone dostępnego w Plusie.przedłużający umowę i wybierający np. iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus Wymiana bez opłaty początkowej, po obligatoryjnych 24 ratach w wysokości 148,60 zł miesięcznie i anulowaniu ostatnich 12 rat, zapłacą za urządzenie łącznie 3566,40 zł. Decydując się na wymianę urządzenia oszczędzą tym samym 1782,60 zł. Dla porównania, w przypadku tradycyjnej umowy ratalnej na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus Wymiana) rata wyniosłaby 222,89 zł/mies., którzy wybiorą np. iPhone 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA z opłatą początkową, po 24 ratach zapłacą łącznie 3744,27 zł. Wybierając wymianę urządzenia na nowszy model oszczędzą w ten sposób 1604,64 zł. Miesięczna rata wyniesie jedynie 133,72 zł/mies., a po 24 ratach będą mogli wymienić swój smartfon na nowszy model. Dla porównania, w przypadku tradycyjnych rat 0% na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus WYMIANA) wysokość raty kształtowałaby się na poziomie 200,58 zł/mies.Smartfony iPhone będą dostępne w sprzedaży w salonach oraz na stronie internetowej Plusa. Ponadto, w ofercie dostępne będą także wybrane modele bezprzewodowych słuchawek AirPods. W kolejnych miesiącach lista dostępnych urządzeń marki Apple będzie poszerzana.• iPhone 11 64GB• iPhone 12 mini 64GB• iPhone 12 64GB• iPhone 12 128GB• iPhone 13 mini 128GB• iPhone 13 128GB• iPhone 13 256GB• iPhone 13 512GB• iPhone 13 Pro 128GB• iPhone 13 Pro 256GB• iPhone 13 Pro 512GB• iPhone 13 Pro 1TB• iPhone 13 Pro MAX 128GB• iPhone 13 Pro MAX 256GB• iPhone 13 Pro MAX 512GB• iPhone 13 Pro MAX 1TB• iPhone SE 2022 64GB• AirPods 2.generacji• AirPods 3.generacji• AirPods Pro z MagSafeDodatkowo, w celu zwiększenia poziomu ochrony przed nieprzyjemnymi sytuacjami związanymi z uszkodzeniem smartfona, będzie można zdecydować się na opcjonalną usługę Serwis Urządzenia Premium. Usługa w cenie 20 zł na 30 dni pozwala na skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w sieci Plus raz w roku.Smartfony iPhone używane przez klientów w sieci Plus są wspierane technicznie przez Apple. Lista certyfikowanych na ten moment funkcji wygląda następująco: 5G, eSIM, FaceTime over Cellular, LTE,mPersonal Hotspot.Sieć 5G Plusa obsługują wszystkie modele iPhone z serii 12 i 13 oraz iPhone SE (3-ciej generacji). Dodatkowo, we wszystkich modelach uproszczona została konfiguracja ustawień MMS oraz Hotspot'u osobistego.Dla poprawnego działania 5G oraz innych certyfikowanych usług w sieci Plus należy zaktualizować system iOS do wersji 15.4 oraz ustawienia operatorskie.