Jak kupić leki na receptę online przez Internet?

W wyniku zdalnych konsultacji z lekarzem pacjentowi może być wystawiona (choć nie zawsze musi) recepta online. Umożliwia ona danej osobie bezproblemowe wykupienie potrzebnych medykamentów w aptece. Z artykułu dowiesz się, jak zamówić receptę przez Internet oraz w jaki sposób otrzymaną e-receptę online można zrealizować w aptece.

Jak zamówić receptę przez Internet?

Jak kupić leki na receptę przez Internet?

Leki na receptę online - o czym należy pamiętać?

Niektóre podmioty medyczne oferują konsultacje z lekarzem na odległość, w tym telekonsultacje czy konsultacje online. Gdy lekarz uzna to za zasadne, w efekcie konsultacji może pacjentowi wystawić elektroniczną receptę na potrzebne leki. Nie można jednak takiej recepty "zamówić" w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, gdyż to lekarz zawsze podejmuje decyzję o przepisaniu leków (lub nie). Decyzja dokonywana jest na podstawie wywiadu medycznego, który może mieć różne formy, w tym np. polegać na uzupełnieniu formularza medycznego.Jeśli nie można dostać się szybko na wizytę stacjonarną, a pacjentowi pilnie potrzebne są leki, na receptę online zawsze można liczyć. Jest to rozwiązanie bardzo szybkie oraz wygodne i umożliwia je dziś sporo podmiotów medycznych, czego przykładem może być recepta online od lekarza na portalu NaszaRecepta . Na początek należy uzupełnić formularz medyczny i dokonać opłaty za prywatną konsultację zdalną, a w razie braku przeciwwskazań pacjentowi zostanie wystawiona e-recepta online za darmo. Procedura jest bardzo prosta i intuicyjna, ponadto pacjent nie będzie musiał zastanawiać się, jak kupić leki na receptę przez Internet, gdyż realizacja w aptekach jest standardowa.Z realizacją elektronicznych recept w aptece dziś nie powinien mieć nikt problemu, gdyż procedura jest bardzo intuicyjna i wręcz ułatwiona w stosunku do realizacji recept papierowych. Do wykupienia leków służyć może specjalny kod czterocyfrowy e-recepty bądź jej kod kreskowy. Pierwszy wymieniony jest wysyłany SMS-em i wymaga dodatkowego uwierzytelnienia w postaci podania numeru PESEL. Kod kreskowy znajduje się na wydruku informacyjnym elektronicznej recepty (IKP lub wiadomość e-mail), a jego okazanie nie wymaga dodatkowej weryfikacji.Nie każdy wie, ale również przez Internet można zrealizować e- receptę, o ile wybrana apteka internetowa umożliwia taką opcję. W przypadku realizacji w sieci konieczne jest jednak zamówienie dostawy leków na receptę do punktu aptecznego. Nie ma możliwości ich dostawy bezpośrednio do domu pacjenta.Bardzo ważne jest, aby pacjent pilnował dopuszczalnego czasu realizacji e-recepty, gdyż przekroczenie terminu jest równoznaczne z tym, że nie będzie mogła być zrealizowana recepta online. Do antykoncepcji nie trzeba na przykład szczególnie się spieszyć, gdyż recepta ważna jest 30 dni (osobną kwestią jest to, czy pacjent ma zapas leków umożliwiających tak długą zwłokę w zakupie). Jednak w przypadku antybiotyków należy mieć się na baczności, gdyż czas na wykupienie e-recepty wynosi zaledwie 7 dni. Są również specyfiki, których recepty ważne są dłużej, a przykładem są przepisywane pacjentom leki immunologiczne, których recepta ważna jest 120 dni. Kolejną kwestią jest dostęp do informacji, które zawiera recepta, w tym do wspomnianej daty jej ważności, stopnia realizacji, nazw leków czy ich dawkowania. Najłatwiej historię otrzymanych recept elektronicznych sprawdzić poprzez swój profil IKP. Może być to przydatne między innymi w sytuacji, gdy trzeba będzie innemu specjaliście wspomnieć o wcześniej stosowanych lekach i ich dawkowaniu.