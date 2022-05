Jak chronić swoje konto Disney Plus przed hakerami?

Materiał partnera

Uruchomiona w zeszłym miesiącu platforma streamingowa Disney Plus firmy Walt Disney Company umożliwia nam oglądanie ekskluzywnych treści Disneya, w tym programów i produkcji takich jak Gwiezdne Wojny, filmy Marvela, Pixara, National Geographic i innych znanych marek.

Jak zabezpieczyć konto Disney+?

Disney też ma w tym swój udział...

Disney Plus to bardziej platforma streamingowa na żądanie, która oferuje użytkownikom możliwość oglądania treści bez reklam. Mimo faktu, że w tym wyścigu usług streamingowych potężną konkurencję tworzy Netflix, Amazon Prime, Hulu i nie tylko, Disney i tak zdecydował się na krok w tym kierunku.Jeśli więc jesteś fanem Disneya lub fanatykiem Marvela , powinieneś natychmiast zarejestrować się na tej platformie. Subskrypcja Disney Plus kosztuje 6,99$ miesięcznie lub 69,99$, jeśli zdecydujesz się na roczną subskrypcję. W ofercie jest platforma, na której możesz cieszyć się wszystkimi ulubionymi filmami i programami Disneya w jednym miejscu i przeżyć na nowo swoje ulubione przygody z dzieciństwa. Jest to idealny wybór tak dla dzieci jak i dla całej rodziny, która może oglądać popularne filmy Disneya i ekskluzywne treści na swoim Smart TV.W ostatnim czasie pojawiło się wiele raportów, w których stwierdzono, że tysiące kont Disney Plus zostało zhakowanych. Dane z kont Disney Plus zostały skradzione i są w posiadaniu nieznanych osób. Tak więc, jeśli już zarejestrowałeś się na platformie Disney Plus, lub myślisz o zakupie subskrypcji w przyszłości, jest to coś, o czym powinieneś wiedzieć.Istnieje sposób na dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń do konta Disney Plus, aby chronić swoje konto przed włamaniem.Cóż, najpierw zgodnie z radą Disneya powinieneś natychmiast zmienić hasło. Stwórz silne hasło do konta Disney Plus, które zawiera unikalną kombinację cyfr, znaków i specjalnych symboli. Uczyń hasło wystarczająco silnym, by cyberprzestępcy mieli problemy z jego złamaniem.Nie możesz wymyślić hasła? Zamiast wpisywania przypadkowych słów możesz skorzystać z pomocy menedżera haseł, który tworzy silną, losową kombinację znaków, a także bezpiecznie ją przechowuje. Wiele niezawodnych narzędzi do zarządzania hasłami, które oferują mnóstwo przydatnych funkcji, jest dostępnych online. Zmień więc hasło do konta Disney Plus i utwórz silną i unikalną kombinację haseł, która nie jest łatwa do odgadnięcia, zanim Twoje dane zostaną skradzione.Oprócz tworzenia silnego hasła do konta Disney+, korzystanie z Disney Plus z pomocą VPN to kolejny doskonały pomysł, aby chronić swoje konto przed atakami hakerów.Ponieważ Disney jest świadomy sytuacji, w których hakowano tysiące kont Disney Plus, on również pomaga w zabezpieczaniu profili. Gdy tylko Disney zauważy podejrzany login, zapobiegawczo blokuje Twoje konto i przekierowuje Cię do nowego okna, w którym możesz utworzyć nowe hasło do swojego konta.Ale to, czego naprawdę oczekujemy od Disneya, to uwierzytelnianie dwuetapowe, które jest nie tylko łatwym procesem, ale dodaje również dodatkową warstwę bezpieczeństwa do naszego konta. Przy jego pomocy możemy uzyskać kod na naszym urządzeniu mobilnym, aby potwierdzić naszą tożsamość i z łatwością zalogować się na nasze konto.