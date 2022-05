Microsoft Surface tańszy z usługami Netii

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła wspólna akcja promocyjna marek: Netia, Microsoft Surface oraz sklepu internetowego x-kom.pl

W ramach wspólnej akcji promocyjnej , osoby które w okresie od 17 maja do 30 czerwca br. kupią usługi szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu (np. internet do 300 Mb/s za 50 zł miesięcznie) lub pakiety z TV w Netii uzyskają rabat, dzięki któremu w sklepie internetowym x-kom.pl dowolny laptop z innowacyjnej serii Surface zakupią 10 proc. taniej.Z kolei osoby, które w okresie promocyjnym kupią w sklepie x-kom.pl dowolny laptop Microsoft Surface, będą mogły skorzystać z promocji specjalnej w Netii i zakupić internet lub pakiet z TV 230 zł taniej w okresie 24-miesięcznego kontraktu.