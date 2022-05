Internet w smartfonie bez limitu GB w Play dla Firm

Łukasz Szewczyk

• Nowa oferta dla firm w Play

Play wprowadza na rynek nową ofertę bez limitów GB i prędkości dla klientów biznesowych. Najnowszy abonament XL dla Firm oferuje internet bez limitu GB oraz prędkości, nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS w Polsce i krajach Unii Europejskiej, a także pakiet 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE. To wszystko w cenie 100 zł miesięcznie.Kolejne karty SIM do smartfona można kupić za jedyne 35 zł, a osoby przenoszące swój numer do Play mogą skorzystać ze specjalnego rabatu, w którym drugą kartę SIM otrzymają w cenie 5 zł miesięcznie.Klienci wybierający XL dla Firm mogą skorzystać również ze specjalnej oferty bezprzewodowego internetu bez limitu GB i prędkości za jedyne 20 zł miesięcznie. To dodatkowa opcja pozwalająca na dostęp do sieci współpracownikom w biurze czy odwiedzającym je klientom.Poza ofertą XL dla Firm w ofercie biznesowej Play dostępne są również abonamenty z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz dużymi pakietami internetu w smartfonie: S dla Firm z 20 GB za 45 zł, M dla Firm z 60 GB za 60 zł, L dla Firm z 150 GB za 80 zł.Klient może dodatkowo dokupić kolejne karty do smartfona w cenie już od 25 zł za każdy kolejny numer w ofercie S i M dla Firm oraz od 30 zł w ofercie L dla Firm. Na każdej karcie SIM znajdują się nielimitowane połączenia, wiadomości oraz własny pakiet danych, identyczny jak na pierwszym numerze. Osoby przenoszące swój numer do Play mogą skorzystać ze specjalnego rabatu, w którym drugą kartę SIM otrzymają w cenie 5 zł miesięcznie.W ofertach M dla Firm lub L dla Firm Klienci mają możliwość dokupienia dodatkowej karty SIM do internetu bezprzewodowego do biura z pakietem 500 GB z pełną prędkością w cenie 30 zł miesięcznie.