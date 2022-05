300 GB extra na wakacje od Orange

Łukasz Szewczyk

• W nowej ofercie Orange oferuje 300 GB extra przez trzy miesiące w planach 5G, a do tego smartfon 5G w promocyjnej cenie.

Promocja z jednorazowym pakietem 300 GB extra na 3 miesiące jest przeznaczona dla użytkowników wybierających abonament komórkowy z planami 5G - Planem 60 i Planem 80 lub w dowolnym pakiecie Orange Love. Dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i przedłużających umowy. Pakiet dostępny przy zakupie oferty ze smartfonem w supercenie. Do wyboru np. Samsung Galaxy A22 5G 64 GBNa lato Orange przygotował także propozycję innych, atrakcyjnych cenowo smartfonów dla klientów indywidualnych. Polecamy m.in. Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 32 zł miesięcznie przy zakupie Planu 60, vivo Y52 5G za 37 zł miesięcznie przy wyborze Planu 60 czy Samsung Galaxy A53 5G za 67 zł miesięcznie z Planem 80.Orange proponuje też pakiet Orange Love Mini z Netflix. Przez 6 miesięcy Orange bierze na siebie koszty Netflix (plan Podstawowy) - pakiet Orange Love Mini z Netflix kosztuje tylko 89,99 zł/mies., a od 7 miesiąca - 118,99 zł/mies. (z rabatami). W całym okresie umowy klient będzie również ponosił opłatę za wypożyczenie modemu, która wyniesie 3,99 zł miesięcznie. Ceny dotyczą pakietu ze Światłowodem do 300 Mb/s. Plan Netflix można w dowolnym momencie zmienić na wyższy, dopłacając jedynie różnicę ceny między planami.Każdy klient kupujący Orange Love Mini z Netflix, otrzyma również 300 GB extra na 3 miesiące (w abonamencie komórkowym). Można więc oglądać ulubione filmy i seriale niezależnie od miejsca - w domu, na wakacjach, a do tego na smartfonie dostępnym w supercenie.Oferta 300 GB przeznaczona jest także klientom biznesowym we wszystkich Planach Firmowych i Orange Love dla Firm. Dotyczy to zarówno nowych klientów, jak i przedłużających umowy.