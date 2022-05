UPC przeszło do Play. Wspólna oferta, nawet 2 lata abonamentu za darmo

Łukasz Szewczyk

• Play po przejęciu UPC Polska ogłasza nową, wspólną ofertę.

• Od czwartku (26 maja 2022 rok) klienci obu operatorów mogą zyskać nawet 2 lata abonamentu za darmo.

Nowa oferta Play i UPC

W ramach nowej oferty, decydując się na pakiet usług dla domu UPC składający się z pakietów (internet światłowodowy do 1 Gb/s + telewizja Start z 35 kanałami + aplikacja mobilna UPC TV GO w cenie 79,99 zł miesięcznie po rabatach) lub (internet światłowodowy do 1 Gb/s + telewizja Max Premium ze 186 kanałami, dostępem do Viaplay, Polsat Sport Premium i Eleven Sports w cenie 129,99 zł miesięcznie po rabatach) klienci otrzymają. Zawiera on nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, internetu w telefonie bez limitu z 60 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G oraz pakiet kanałów TV w aplikacji Play Now lub usługę Bezpieczna Rodzina.Z kolei decydując się na ofertę Play HomeBox w cenie 90 zł miesięcznie po rabatach zawierającą: nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, internet w telefonie bez limitu ze 150 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G, pakiet kanałów TV w aplikacji PLAY NOW lub usługę Bezpieczna Rodzina oraz internet bezprzewodowy bez limitu GB z 200 GB z pełną prędkością klienci otrzymają. W ich skład wchodzi internet światłowodowy do 300 Mb/s, inteligentne Wi-Fi oraz telewizja Start z 35 kanałami oraz aplikacją mobilną UPC TV GO.Zarówno dotychczasowi klienci Play jak i UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i cieszyć się 9 miesiącami abonamentu za darmo.Podobna oferta została przygotowana także dla klientów biznesowych. Decydując się na internet światłowodowy UPC do 1 Gb/s za 79,99 zł + VAT lub internet światłowodowy w pakiecie z telewizją Max Premium za 129,99 zł + VAT klienci otrzymają 2 lata za darmo abonamentu Play M dla Firm zawierającego internet w smartfonie 60 GB z pełną prędkością oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Standardowa cena usługi to 60 zł netto miesięcznie po rabatach. Kolejne abonamenty dla pracowników można dokupić już za 25 zł + VAT.Z kolei decydując się na najnowszą ofertę Play XL dla Firm z internetem w smartfonie bez limitu GB i prędkości oraz rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz pakietem 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE klienci otrzymają 2 lata internetu światłowodowego UPC do 300 Mb/s za darmo. Standardowa cena usługi to 49,99 zł + VAT miesięcznie po rabatach.Dotychczasowi klienci biznesowi Play jak i UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i cieszyć się 9 miesiącami abonamentu dla firm za darmo.Z ofert można skorzystać już od 26 maja 2022 roku. Wspólna oferta dostępna będzie w salonach Play, punktach sprzedaży UPC oraz na stronach internetu operatorów.