Mini tuner DVB-T2 od Kruger&Matz

Łukasz Szewczyk

• Kruger&Matz wprowadził do oferty mini tuner DVB-T2 KM9999.

• Urządzenie to będzie rozwiązaniem dla osób, które nie chcą wymieniać telewizora na nowy i jednocześnie nie posiadają miejsca na postawienie dodatkowej przystawki.

KM9999 to urządzenie łączące w sobie dwie funkcje: tunera telewizyjnego i odtwarzacza multimedialnego z nagrywarką PVR. Mini tuner Kruger&Matz KM9999 wyposażony został w wejście HDMI, które umożliwia podłączenie go do wszystkich nowszych modeli telewizorów. Wystarczy podłączyć mini dekoder Kruger&Matz bezpośrednio do dowolnego portu HDMI w telewizorze i dołączyć do niego antenę oraz zasilanie poprzez port USB.Kompaktowe wymiary nowego tunera sprawiają, że łatwo można ukryć go za odbiornikiem, by nie zajmował miejsca na szafce RTV. Nie oznacza to jednak, że KM9999 ma mniejszą funkcjonalność. Podobnie jak tradycyjne dekodery pozwala na odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Co więcej umożliwia odtwarzanie dźwięku zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dodatkowo posiada kontrole rodzicielską, funkcje EPG, tj. elektronicznego przewodnika po kanałach, Time Shift - zatrzymanie kanału transmitowanego na żywo, a port USB pozwala podłączać zewnętrzne nośniki i nagrywać ulubione programy oraz odtwarzać zapisane na nich zdjęcia czy pliki muzyczne.Urządzenie dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej producenta krugermatz.com oraz w sklepach elektronicznych sieci Rebel Electro w całej Polsce w sugerowanej cenie 129 zł.