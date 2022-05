Play odkodował telewizyjny pakiet Kids

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Dziecka pakiet Kids będzie dostępny dla wszystkich użytkowników Play Now i Play Now TV z dekoderem TV BOX.

Do 5 czerwca 2022 roku Play udostępnia bez dodatkowych opłat 11 kanałów telewizyjnych oraz treści VOD. W skład pakietu wchodzą kanały Nick Jr, Boomerang, MiniMini+, Nickelodeon, Cartoon Network, teleTOON+, CBeebies, POLSAT JimJam, Baby TV, ducktv, Da Vinci.Osoby, które po 5 czerwca będą chciały dalej oglądać treści z pakietu Kids, będą mogły skorzystać z okresu próbnego przez 30 dni, po tym okresie cena to 10 zł miesięcznie.Play Now to usługa, która zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz filmów, seriali, programów rozrywkowych i bajek na żądanie, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych, przez stronę playnow.pl, Smart TV LG i Samsung z systemami WebOS i Tizen, dekoderze PLAY NOW TV BOX i innych urządzeniach z systemem Android TV.