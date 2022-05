Nowa oferta Heyah z podwojonym pakietem gigabajtów

Łukasz Szewczyk

• Na rynku dostępna jest nowa oferta subskrypcyjna Heyah z pakietem 40 GB internetu

W Heyah 01 stawia na prostotę. Do świata czerwonej łapy mogą dołączyć również klienci innych ofert na kartę: T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz Internet na kartę i w prosty sposób przenieść swój numer do Heyah 01. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się na swój numer na stronie heyah.pl/Heyah01 i zamówić wybraną subskrypcję. Jedną z opcji jest pakiet 20 GB internetu za 1 zł przez pierwsze 30 dni, a następne za 19,99 zł - w nim oczywiście użytkownicy otrzymują tez nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y.Dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej internetu na co dzień, przygotowano nowość z podwojonym pakietem gigabajtów, czyli paczką 40 GB za 29,99 zł miesięcznie. W ofercie tej użytkownicy oczywiście mają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, aby swobodnie kontaktować się z rodziną i bliskimi. Za pierwsze 30 dni korzystania z tej usługi klienci zapłacą tylko symboliczną złotówkę.Subskrypcja Heyah 01 aktywuje się automatycznie, co oznacza, że klient, nic nie musi instalować, aby ją uruchomić. .Co ważne, klienci migrujący z taryf na kartę w T-Mobil i Heyah mogą korzystać z dotychczasowej karty SIM. Z kolei nowi użytkownicy muszą najpierw odebrać kartę, by móc korzystać z oferty subskrypcyjnej.