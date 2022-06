Siedmiocalowy czytnik PocketBook z wyświetlaczem najnowszej generacji

Łukasz Szewczyk

• Firma PocketBook zaprezentowała siedmiocalowy czytnik z wyświetlaczem E Ink Carta 1200.

• Urządzenie ma wiele nowych rozwiązań, wśród których są m.in. wbudowane głośniki

PocketBook Era

Najnowszy model PocketBook Era w ofercie szwajcarskiego producenta wyróżnia się nowym wzornictwem. W tym kompaktowym urządzeniu przyciski zmiany stron zostały przeniesione na boczną krawędź. Plecki czytnika pokryte są prążkowaną powłoką, dzięki czemu łatwiej jest go trzymać i obsługiwać zarówno prawą, jak i lewą ręką. Na wyposażeniu użytkownicy znajdą wbudowane głośniki oraz dodatkowe zabezpieczenie wyświetlacza przed zarysowaniami.Tym razem producent sięgnął po wyświetlacz E Ink Carta 1200. Ten siedmiocalowy w przypadku czytnika PocketBook Era ekran ma rozdzielczość 1264 × 1680 i 300 DPI. Wykorzystana w nim technologia poprawia współczynnik kontrastu o 15% i zapewnia wyższy o 20% czas reakcji w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. Większy wyświetlacz nie oznacza kompromisu z wygodą korzystania z czytnika. Urządzenie jest nieznacznie większe niż 6-calowy sprzęt a waży zaledwie 73 gramy więcej.PocketBook Era obsługuje 6 formatów plików dźwiękowych, które można teraz odsłuchiwać bezpośrednio z czytnika. Wbudowane głośniki odtworzą audiobooki już po jednym dotknięciu wyświetlacza. Czytnik ma także moduł Bluetooth, dzięki czemu łączy się z bezprzewodowymi słuchawkami, systemami audio w samochodach czy innymi odtwarzaczami. Użytkownicy mogą także korzystać z konwersji tekstu na mowę w jednym z 26 języków.By jeszcze bardziej podnieść użyteczność czytnika, producent zastosował dodatkowe udogodnienia. Wyświetlacz PocketBook Era został zabezpieczony przed zarysowaniami, a jego wnętrze urządzenia jest wodoszczelne. Ochrona ta jest oznaczona zgodnie z międzynarodowym standardem IPX8, co oznacza, że sprzęt może być zanurzony w czystej wodzie na głębokości 2 metrów przez 60 minut bez żadnych obaw o jego sprawność.Czytnik powinien pojawić się w sprzedaży w ciągu kilku tygodni, a jego sugerowana cena to 959 zł w przypadku modelu z pamięcią 16GB oraz 1149 zł za model o pojemności 64 GB.