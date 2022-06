Nexera nabyła infrastrukturę światłowodową od Fan-Texu

Łukasz Szewczyk

• Nexera konsekwentnie rozszerza zasięg swojej sieci szerokopasmowej.

• Hurtowy operator telekomunikacyjny zakupił infrastrukturę światłowodową od firmy Fan-Tex, operującej w województwie warmińsko-mazurskim.

Umowę podpisano w maju 2022 roku i jest to piąta tego rodzaju transakcja hurtowego operatora światłowodowego. W zasięgu nabytej przez Nexerę doziemnej sieci znajdzie się ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych w Ełku i okolicach, Olecku oraz Kowalach Oleckich. Długość przejętej infrastruktury to ponad 140 km. W najbliższej perspektywie Nexera będzie prowadzić działania mające na celu integrację pozyskanej sieci, co umożliwi jej udostępnienie w modelu hurtowym wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym. Mieszkańcy zyskają w ten sposób dostęp do szerokiego wachlarza usług telekomunikacyjnych, oferowanych przez wielu operatorów.- mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.Do tej pory Nexera zakupiła infrastrukturę od czterech lokalnych ISP (Telcent, Uninet, Symetra i IT Partners Telco), działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Do końca 2022 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej operatora znajdzie się blisko 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół zlokalizowanych w czterech Regionach: Świętokrzyskim, Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Łódzkim. Zabudowania mieszkalne, firmy oraz wszystkie instytucje, które znajdują się w zasięgu sieci Nexery, mają możliwość dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szkoły i jednostki edukacyjne mające dostęp do infrastruktury operatora mogą korzystać bezpłatnie z szerokopasmowego łącza w ramach projektu OSE.Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku w zasięgu sieci Nexery znaleźli się mieszkańcy ponad 300 tys. gospodarstw domowych, zlokalizowanych w ponad 2,7 tys. Miejscowościach.