Orange Polska otwiera swoją sieć mobilną dla operatorów wirtualnych

Łukasz Szewczyk

• Orange wprowadził do swojej oferty hurtowej usługi dla MVNO.

• Dla operatorów - zwłaszcza małych i średnich - to szansa, by budować własne oferty konwergentne poprzez łączenie usług stacjonarnych z mobilnymi.

Lokalni dostawcy usług internetowych coraz częściej chcą próbować swoich sił na rynku telefonii komórkowej. Dotychczas współpraca z dużymi operatorami wymagała jednak często sporych nakładów finansowych i czasochłonnego wdrożenia. Orange przygotował dla swoich hurtowych klientów model MVNO, który umożliwia proste rozpoczęcie działalności mobilnej. Oferta operatora to komplet rozwiązań potrzebnych do szybkiego zbudowania wirtualnej sieci: bezpośredni dostęp do infrastruktury mobilnej Orange oraz intuicyjna platforma do zarządzania usługami i obsługi klienta.- mówi Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange ds. rynku hurtowego. -W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Orange przekazuje MVNO gotowe do aktywacji karty SIM oraz skonfigurowaną do jego potrzeb platformę MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) do zarządzania usługami. Od tego momentu operator może świadczyć usługi mobilne, wykorzystując zasięg i infrastrukturę sieci Orange.Sercem wirtualnej sieci jest platforma, za pomocą której operator zarządza procesami oraz prowadzi obsługę klienta. Orange udostępnia ją za darmo. Dzięki temu ISP nie musi korzystać z płatnych usług firm posiadających tego typu rozwiązania informatyczne. Nie ponosi też kosztów stworzenia własnego systemu. Dostęp do platformy możliwy jest za pomocą intuicyjnego interfejsu z poziomu przeglądarki internetowej lub poprzez API bezpośrednio w środowisku operatora MVNO (np. CRM). Rozwiązanie posiada funkcje niezbędne do prowadzenia wirtualnej sieci. Pozwala m.in. na aktywowanie kart SIM, zarządzanie usługami dodatkowymi dla abonentów oraz dostęp do bilingów klientów.Operator może wybrać model współpracy, uzależniony od sposobu rozliczeń. Orange oferuje dwa rozwiązania. Pierwsze - pakietowe - polega na zakupie w cenie hurtowej abonamentów komórkowych i późniejszej ich odsprzedaży. Do wyboru jest kilka planów telefonicznych - z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami - oraz internetowych. Duży wybór opcji oraz dostęp do 5G w standardzie pozwala wirtualnemu operatorowi na zbudowanie atrakcyjnej oferty detalicznej i dostosowanie jej do potrzeb swoich klientów. Drugi sposób rozliczeń - PAYG (pay as you go) - skierowany jest przede wszystkim do operatorów, którzy mają już doświadczenie na rynku mobilnym i znają potrzeby swoich klientów. Opłaty pobierane są wyłącznie za aktywne karty SIM i faktyczne jednostkowe zużycie każdej usługi (np. transmisji danych liczonej w GB, usług głosowych za minutę połączenia oraz SMS i MMS za sztukę). Sposób rozliczenia z Orange nie determinuje jednak kształtu oferty detalicznej wirtualnego operatora. Rozliczając się z Orange w modelu PAYG, MVNO może oferować swoim indywidualnym klientom abonamenty.Oferta Orange pozwala na świadczenie usług mobilnych niezależnie od możliwości technicznych operatora. Całą infrastrukturę - sieć radiową i szkieletową, a wraz z nimi doskonały zasięg i parametry techniczne - oraz elementy składowe (m.in. karty SIM) zapewnia Orange. MVNO od początku może zatem skoncentrować się na aktywności marketingowo-sprzedażowej i obsłudze swoich klientów.Przed podpisaniem umowy ma on możliwość przetestowania rozwiązania. W ramach 14-dniowego okresu próbnego otrzymuje indywidualny dostęp do platformy MVNE oraz testowe karty SIM. Może więc sprawdzić, jak usługa Orange działa w praktyce, jak aktywowane są karty i w jaki sposób zarządza się usługami na platformie.