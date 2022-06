Polacy krócej oglądają Netflixa na smartfonach

Łukasz Szewczyk

• Największy na świecie serwis streamingowy mierzy się ze spadkiem liczby subskrybentów i zapowiada szereg zmian w swoich usługach

• Agencja Spicy Mobile sprawdziła, jak wygląda pozycja aplikacji mobilnej Netflix w Polsce.

• To, co może zaniepokoić właścicieli platformy, to znacząco krótszy czas, jaki użytkownicy spędzają w aplikacji mobilnej.

Aplikacja Netflix w Polsce / Fot. Spicy Mobile

Aplikacje mobilne platform VOD / Fot. Spicy Mobile

Chociaż Netflix pozostaje liderem rynku VOD, ma powody do zmartwień. Po raz pierwszy od dekady platforma odnotowała spadek liczby subskrybentów. Po pierwszym kwartale br. miała ich o niemal 200 tys. mniej w porównaniu z końcem 2021 roku. Jak na tym tle wygląda rynek polski i pozycja aplikacji mobilnej Netflix? Odpowiedzi dostarczają dane agencji Spicy Mobile z pasywnego pomiaru aktywności użytkowników na urządzeniach mobilnych z systemem Android. Pod uwagę wzięto zasięg oraz średni dzienny czas na użytkownika w okresie od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 roku.Według danych Spicy Mobile aplikacja Netflix z zasięgiem 24,93% jest obecnie drugą najpopularniejszą aplikacją streamingową w Polsce (po aplikacji YouTube) i zdecydowanym liderem wśród platform VOD. Do jej pozycji - przynajmniej na smartfonach - nie zbliża się aktualnie żaden z lokalnych graczy i międzynarodowych konkurentów. W rankingu aplikacji platform VOD według zasięgu daleko za Netflixem są m.in. Player (6,98%), HBO Max (5,54%), Polsat Box Go (4,28%) oraz CANAL+ (3,11%).Choć zasięg aplikacji Netflix rośnie - dla porównania w styczniu 2021 r. wynosił 15,55% - bardziej dokładne analizy pokazują spadek zainteresowania treściami opublikowanymi na platformie. Od stycznia 2021 roku do kwietnia 2022 średni dzienny czas na użytkownika w aplikacji mobilnej Netflix zmalał z 1 godziny i 16 minut o 51% i wynosi obecnie 37 minut.Być może układ sił zmieni wchodzący do Polski w czerwcu tego roku Disney+. To jeden z największych graczy na rynku streamingowym z bogatą biblioteką własnych produkcji. Czas pokaże, czy uda mu się to, czego nie osiągnęły debiutujące nie tak dawno w naszym kraju platformy Amazon Prime oraz Viaplay. Jak wynika z danych Spicy Mobile, zasięg aplikacji mobilnej Amazon Prime nieznacznie przekracza 2%. Jeszcze mniejszy udział w rynku na urządzeniach mobilnych odnotowuje obecna od zeszłego roku skandynawska platforma Viaplay. Zasięg aplikacji mobilnej tego dostawcy VOD wynosi 0,73%.Aktualnie, jak pokazują dane Spicy Mobile, wśród użytkowników aplikacji mobilnej Netflix największą popularnością cieszą się aplikacje Player oraz HBO Max. O ile pozycja tej pierwszej jest dość stabilna, tak druga, po dużym spadku w IV kwartale 2021, dynamicznie buduje zasięg wśród widowni Netflix.