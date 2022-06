Canal+ Online za 20 zł przez rok z Orange Flex

Łukasz Szewczyk

• Tańszy dostęp do Canal+ Online dla użytkowników Orange Flex

W ofercie Orange Flex pojawiła się promocja dla sympatyków premier filmowych, seriali oraz sportu na żywo. Klubowicze Orange Flex mogą aktywować promocyjny voucher, który gwarantuje dostęp do platformy Canal+ Online w promocyjnej cenie 20 zł miesięcznie przez 12 pierwszych miesięcy (po tym okresie cena standardowa 45 zł). Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencieOferta dostępna jest dla klubowiczów Orange Flex i obowiązuje do 17 lipca 2022 roku. Dotyczy wyłącznie nowych użytkowników Canal+ Online.Canal+ Online gwarantuje dostęp do szerokiego wachlarza seriali i filmów z Polski i ze świata, produkcji od największych wytwórni filmowych, hitów kinowych, oryginalnych produkcji Canal+ (m.in. "Planeta Singli", "The Office PL", "Klangor", "Król", "Żmijowisko", "Belfer", "Kruk") oraz wydarzeń sportowych, w tym m.in. rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, LaLiga, Ligue 1, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej czy turniejów tenisowych cyklu WTA Tour. Canal+ Online dostępny jest na urządzenia Android i iOS, telewizory Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV, dekoderze CANAL+ BOX 4K oraz przez przeglądarkę internetową (canalplus.com).