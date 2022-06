Większość Polaków wymienia smartfony co dwa lata, ale chciałaby częściej

Łukasz Szewczyk

• 60 proc. Polaków ma smartfon, który ma nie więcej niż półtora roku - wynika ze Smart Barometr 2022 zrealizowanego przez Digital Care i Kantar.

• Zdecydowana większość wymienia urządzenia mobilne co dwa lata lub rzadziej, choć wielu badanych podkreśla, że woleliby częściej.

• Na popularności zyskuje najem smartfonów

Prawie trzy czwarte użytkowników smartfonów korzysta na co dzień z jednego urządzenia, ale 28 proc. używa dwóch lub więcej. Najczęściej wybierane są smartfony z systemem operacyjnym Android (86 proc.), a 12 proc. Polaków, głównie osoby młode, używa smartfonów z systemem iOS.- mówi agencji Newseria Biznes Anna Kozłowska, dyrektor komunikacji w Digital Care. -Wśród najpopularniejszych akcesoriów zintegrowanych ze smartfonami są bezprzewodowe słuchawki (58 proc.) oraz głośniki (40 proc.). Smartwatche nosi 38 proc. badanych, a smartbandy - 22 proc. Znacznie rzadziej integrujemy nasze telefony z samochodem lub telewizorem (po 1 proc.).Z badania Smart Barometr 2022 wynika, że Polacy najczęściej kupowali swoje telefony u operatorów komórkowych (33 proc.), w stacjonarnych sklepach RTV/AGD (26 proc.) oraz na Allegro (13 proc.), a także w innych sklepach internetowych (6 proc.). 82 proc. osób decyduje się na wymianę urządzenia co dwa lata lub rzadziej.- dodaje Anna Kozłowska.Mimo to 60 proc. badanych deklaruje, że korzysta ze smartfona, który ma nie więcej niż półtora roku. To o ponad 10 pkt proc. więcej niż w 2019 roku. Najczęściej wskazywanym powodem wymiany telefonu jest awaria starego urządzenia (44 proc.) lub jego zniszczenie (36 proc.), a także brak wsparcia technologicznego ze strony producenta (25 proc.). 31 proc. wymienia smartfon wtedy, kiedy otrzyma nową, atrakcyjną ofertę.Badanie Digital Care i Kantaru pokazało także, że podczas zakupu smartfona Polacy coraz częściej szukają lepszej jakości i wybierają droższe modele. Blisko połowa płaci za nowy telefon jednorazowo kartą lub gotówką, a druga połowa korzysta z możliwości rozłożenia płatności w czasie - dolicza je do swojego abonamentu za usługi telekomunikacyjne lub korzysta z rat 0 proc. Częściej też decydują się na wynajem lub leasing, szczególnie dotyczy to marki Apple.- wymienia dyrektor komunikacji w Digital Care.Najpopularniejsze modele to iPhone 13, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Najchętniej na wynajem decydują się klienci indywidualni (41 proc. ogółu klientów sieci iMAD) i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (37 proc.). 22 proc. stanowią klienci korporacyjni - średnie i duże firmy.- uściśla Michał Dąbrowski, członek zarządu i dyrektor finansowy Digital Care.Wśród największych korzyści płynących z najmu wskazywane są możliwość wymiany urządzenia na nowsze w trakcie trwania umowy (70 proc.) oraz niska opłata miesięczna (52 proc.). Eksperci Digital Care dodają do tego jeszcze proekologiczne korzyści - po zakończeniu najmu telefony są odnawiane i ponownie trafiają do dostępnej puli. Tym bardziej że większość klientów planuje wymienić urządzenie, kiedy tylko na rynku pojawi się nowy model telefonu (50 proc.), lub zwrócić urządzenie i podpisać umowę na kolejne (20 proc.).