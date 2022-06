Materiał partnera

Strona internetowa firmy to jeden z kluczowych elementów marketingu internetowego. Jednak samo posiadanie witryny nie wystarcza, jeśli chcemy aktywnie pozyskiwać klientów i budować z nimi długotrwałe relacje. Dlatego w tym artykule zastanowimy się, jak oceniać jakość strony WWW, żeby mieć pewność, że jest na wysokim poziomie, innymi słowy: czy jest skuteczna.

Profesjonalna strona internetowa, czyli jaka?

Jak ocenić jakość strony WWW? / Fot. materiały prasowe

Jak oceniać User Experience strony internetowej?

Jak oceniać design strony internetowej?

Jak ocenić treści na stronie WWW?

Jak analizować jakość strony internetowej? Podsumowanie

Przeglądając stronę internetową, zwracamy uwagę na różne aspekty:- czyli doświadczenia użytkownika podczas przeglądania witryny,- czyli przystosowanie strony do wymogów wyszukiwarek internetowych,- czyli wygląd witryny: jakość grafik, dopasowanie do branży itp.,- czyli wszystkie teksty, ale także materiały wideo i audio.Jeśli każdy z czterech wymienionych elementów jest na wysokim poziomie, wówczas możemy przypuszczać, że jesteśmy posiadaczami profesjonalnej strony internetowej. Jak to sprawdzić? O tym przeczytasz w dalszej części tego artykułu., czyli doświadczenie użytkownika oznaczane często skrótem UX, to jeden z kluczowych terminów, który przyświeca projektantom stron internetowych.Często w sąsiedztwie tego pojęcia pojawiają się inne, takie jak(UI), czyli wszystkie elementy, które umożliwiają użytkownikom kontakt ze stroną oraz, czyli wszystkie kwestie związane z projektowaniem stron WWW User Experience to szerokie pojęcie dotyczące wielu zagadnień. Wymaga od Web Designera (czyli twórcy strony WWW ) niemałej wiedzy. Finalnie chodzi o to, żeby witryna firmy:• była, czyli umożliwiała użytkownikom szybkie odnalezienie interesujących ich informacji (np. czym zajmuje się Twoja firma lub ile kosztuje konkretna usługa),• działała, czyli podsuwała odwiedzającym sugestie i rozwiązania (np. przez wyświetlenie produktów podobnych do właśnie przeglądanego),• była, czyli przystosowana do różnych szerokości ekranu, tj. do różnych urządzeń: PC, laptop, smartfon, tablet,• działała, czyli zgodnie z dzisiejszymi standardami powinna ładować się poniżej 3 sekund,• była, szczególnie tych najpopularniejszych jak: błąd 404 (strona nie istnieje),• umożliwiała(np. przez czat na żywo na stronie).Użytkownicy chętniej korzystają ze stron zaprojektowanych zgodnie z duchem UX, częściej też na takie strony wracają. A co równie ważne, UX wpływa pozytywnie na działania SEO. W tym kontekście mówimy o tzw.(Search Experience Optimization), czyli połączeniu działań SEO i UX.Dobre działanie strony, zgodne z zasadami UX to jedno, drugim istotnym punktem oceny witryny jest pozycjonowanie, czyli tzw. SEO (Search Engine Optimization).na konkretne frazy, mówiąc wprost: będzie lepiej widoczna.Analizując stronę WWW pod kątem SEO, koniecznie zwróć uwagę na takie kwestie jak:, czyli m.in. czy teksty na stronie są pomocne i wyczerpują poruszany temat, czy zawierają słowa kluczowe oraz meta dane i czy odpowiednio używasz linków wewnętrznych,, czyli czy strona jest przystosowana do różnych szerokości ekranu,, czyli czy strona ma zainstalowany certyfikat SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczne połączenie i szyfruje dane,zgodna z wymogami aktualizacji Google - Core Web Vitals,(linkowanie zewnętrzne), czyli czy do strony odsyłają wartościowe witryny zewnętrzne (np. katalogi firm czy portale branżowe).Działania SEO to skomplikowany i długotrwały proces, który wymaga umiejętności i wiedzy. Dlatego wielu przedsiębiorców zleca działania związane z pozycjonowaniem profesjonalistom.Design strony internetowej to jej wygląd. Oczywiście, o gustach się nie dyskutuje, ale dobrze, jeśli strona prezentuje się zgodnie z obecnymi standardami i wygląda adekwatnie do branży, w której działasz.Jeśli oceniasz wygląd strony WWW, koniecznie zadaj sobie pytanie:• czystrony jest zgodny z panującymi trendami,• czyjest dopasowana do branży Twojej firmy,• czy stronana tle konkurencyjnych witryny,• czyspełnia główny cel strony (w zależności, czy jest to strona wizerunkowa marki, strona Landing Page, czy sklep internetowy ),• czy elementy na stronie są rozmieszczone• czy strona główna jestz pozostałymi podstronami.Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi: tak, to prawdopodobnie design Twojej strony stoi na wysokim poziomie i śmiało możesz się nią chwalić.Jeśli natomiast masz wątpliwości, zawsze możesz się zgłosić do doradców internetowych WeNet , którzy stworzą dla Ciebie atrakcyjną witrynę zgodną z zasadami UX i SEO. A ponadto zadbają o takie techniczne kwestie jak: domena czy hosting.Mamy za sobą już kwestie funkcjonalności związane z UX, kwestie techniczne - SEO oraz estetyczne, czyli design, więc teraz czas na treści, czyli wszystkie teksty, które publikujesz na swojej stronie internetowej: od informacji o firmie, przez opisy produktów, po artykuły eksperckie.Często o treściach na stronie WWW mówi się w kontekście SEO, ale warto pamiętać, żePodczas analizy tekstów na swojej stronie internetowej, koniecznie sprawdź, czy:• zawierają wszystkiezwiązane z poruszanym tematem,Twoich potencjalnych klientów,• są pisanieTwojej grupy docelowej,, które mają negatywny wpływ na odbiór nawet wartościowych tekstów,• są(pisane krótkimi zdaniami, wzbogacone o wypunktowania i pogrubienia kluczowych słów i zdań),czytelnikom skomplikowane branżowe terminy,• są wzbogacone o pomocnei inne,• zawierajązwiązane z poruszanym tematem tekstu.Wartościowe treści mają olbrzymie znaczenie w kontekście budowania rozpoznawalności firmy w Internecie. Dlatego warto zadbać o ich merytoryczność i poprawność, a także stale monitorować, z jakich treści Twoi klienci korzystają najczęściej., czyli marketing treści to jeden z najskuteczniejszych sposobów na budowanie opinii eksperta, a także sprawdzona metoda na utrzymywanie stałego kontaktu ze swoimi odbiorcami.Jak widzisz, podczas analizy swojej strony WWW musisz wziąć pod uwagę wiele aspektów. Utrzymanie każdego z omówionych elementów na wysokim poziomie to niełatwe zadanie. Szczególnie gdy jednocześnie musisz dbać o rozwój swojego biznesu.Dlatego wielu przedsiębiorców powierza budowę i prowadzenie strony internetowej firmy specjalistom takim jak WeNet.pl. Doświadczeni doradcy internetowi stworzą dla Ciebie profesjonalną witrynę zgodną z aktualnymi standardami, a ponadto będą się nią opiekować przez cały czas trwania umowy, tak abyś Ty w tym czasie mógł spokojnie dbać o najważniejsze sprawy związane z Twoją działalnością.Jeśli masz już stronę i chcesz sprawdzić jej jakość, skorzystaj z audytu SEO WeNet, który przedstawi mocne strony Twojej witryny i elementy wymagające poprawy.