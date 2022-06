CDA zwiększy zasięg na telewizorach Smart TV. Współpraca z NetRange

Łukasz Szewczyk

• CDA dzięki współpracy z NetRange zwiększa zasięg na telewizorach w Polsce i Europie

Spółka CDA nawiązała współpracę z firmą NetRange, będącą globalnym dostawcą rozwiązań dla Smart TV. Dzięki temu aplikacja CDA zwiększy zasięg na telewizorach m.in. takich marek jak SHARP, Beko, Grundig, Blaupunkt, Dyon, Changhong, Konka czy KTC w Polsce i całej Europie.NetRange to niezależny, globalny dostawca rozwiązań Smart TV współpracujący z kilkudziesięcioma producentami i dostawcami odbiorników telewizyjnych. Według danych firmy NetRange liczba odbiorników z ich rozwiązaniem Smart TV w całej Europie przekracza 2 miliony 800 tys. urządzeń, z czego blisko 100 tys. przypada na Polskę. Do końca tego roku NetRange chce zwiększyć swój zasięg w Polsce do 250 tys., a w całej Europie do ponad 5 milionów.Z aplikacji CDA korzystają zarówno użytkownicy w Polsce, jak i w Europie. Oprócz wersji na urządzenia mobilne (Android oraz iOS), aplikacja dostępna jest na telewizorach wszystkich najważniejszych producentów. Rozpoczęcie współpracy z firmą NetRange pozwoli dotrzeć do jeszcze większej grupy widzów, zwłaszcza wśród polskich użytkowników w Europie.