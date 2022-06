Play sprzeda światłowody UPC. "Chcemy wyznaczać nowe standardy dostępu do łączy, wolność wyboru"

Łukasz Szewczyk

• Play przeniesie infrastrukturę UPC Polska do spółki FibreForc, w której połowę udziałów ma kupić francuska spółk InfraVia Capital Partners

• Zmiany mają zapewnić 6 milionom polskich gospodarstw domowych internet światłowodowy w nowym otwartym modelu dostępu do sieci.

19 czerwca 2022 roku Grupa Play, konwergentny dostawca internetu stacjonarnego, telewizji cyfrowej i usług mobilnych pod markami Play i UPC, wraz z InfraVia Capital Partners, firmą private equity specjalizującą się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych, podpisały umowę otwierającą drogę do zapewnienia dostępu do szybkiego internetu 6 milionom gospodarstw domowych w Polsce, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i poprzez dalsze znaczące inwestycje. Sieć będzie dostępna dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w nowym otwartym modelu dostępu do sieci.- mówi Jean Marc Harion, prezes Play i UPC.Na mocy umowy przedwstępnej, która podlega zatwierdzeniu przez regulatora, InfraVia Capital Partners nabędzie za 1,775 mld zł 50 proc. udziałów w spółce zależnej Grupy Play, działającej pod nazwą FibreForce. Do końca 2022 roku Grupa Play planuje przenieść do FiberForce infrastrukturę szerokopasmową UPC Polska (HFC i FTTx), obejmującą zasięgiem ponad 3,7 mln gospodarstw domowych. Dodatkowo, FiberForce ma ambicje zbudowania ponad 2 milionów dodatkowych przyłączy światłowodowych. Spółka udostępni swoją infrastrukturę sieciową innym operatorom telekomunikacyjnym (m.in. Play i UPC) w otwartym i niedyskryminującym modelu dostępu, aby zmaksymalizować wykorzystanie wybudowanej infrastruktury przez konsumentów.